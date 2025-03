Lądowanie na Księżycu bez kobiety? NASA wyjaśnia zmiany

Załogowe lądowanie na Księżycu coraz bliżej, a na stronie NASA doszło do sporych zmian w opisie misji. Zniknęły ważne fragmenty o członkach załogi.

Od lat NASA dawała do zrozumienia, że Księżyc jest teraz ich głównym celem. W tym celu rozpoczęła projekt Artemis, który w jednej z kolejnych faz ma doprowadzić do ponownego lądowania na Srebrnym Globie. Miałaby to być pierwsza taka misja od ponad 50 lat. Dotychczas udało się jednak zrealizować pierwszy etap misji polegający na bezzałogowym przelocie wokół Księżyca.

Misja Artemis II już kilkukrotnie została przesunięta. Początkowo miała odbyć się w końcówce 2024 roku, później przeniesiono datę na 2025, a teraz odbędzie się nie wcześniej niż w 2026 roku.

NASA zmienia opis. Uspokaja jednak, że skład pozostaje bez zmian

W ciągu ostatnich dni NASA usunęła ze swoich stron internetowych informacje o planach wysłania pierwszej kobiety i pierwszej osoby kolorowej na Księżyc w ramach misji Artemis 3. To część szerszej akcji administracji Trumpa, która nakazuje agencjom federalnym likwidację programów związanych z tematyką DEI, czyli różnorodnością, równością i integracją.

Do niedawna oficjalna strona NASA jasno wskazywała, że celem misji Artemis 3 jest "lądowanie pierwszej kobiety, pierwszej osoby kolorowej i pierwszego astronauty z kraju partnerskiego na Księżycu". Teraz jednak zapis ten zniknął, a w jego miejsce pojawiło się ogólne stwierdzenie, że program Artemis ma służyć:

badaniom naukowym ,

, rozwojowi technologii ,

, przygotowaniom do misji na Marsa.

Wiele osób mogło się zmartwić, że agencja postanowiła po cichu wprowadzić roszadę. NASA potwierdza jednak, że zmiana języka nie wpłynie na skład załóg, ale nie wyjaśnia, czy pierwotne cele dotyczące różnorodności nadal obowiązują.

Decyzja agencji to bezpośrednia odpowiedź na serię rozporządzeń wykonawczych podpisanych przez Donalda Trumpa na początku jego drugiej kadencji. Administracja uznała, że programy DEI "dzielą Amerykanów według rasy, marnują pieniądze podatników i prowadzą do haniebnej dyskryminacji".

Grafika: NASA