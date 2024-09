Tu sprawdzisz, kiedy zbliży się do nas asteroida. Warto znać tę stronę!

Strona internetowa Jet Propulsion Laboratory — Asteroid Watch: Next Five Approaches — to ciekawe źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kosmosem. Witryna prezentuje listę pięciu najbliższych podejść asteroid do naszej planety, dostarczając szczegółowych danych na temat każdego z tych obiektów.

Na stronie znajduje się tabela zawierająca takie informacje jak data najbliższego podejścia (podana w czasie uniwersalnym UTC, który w czasie letnim w Polsce należy przeliczyć, dodając dwie godziny), nazwa asteroidy, jej szacowana średnica (wraz z np. domem lub stadionem dla wizualizacji skali), minimalna odległość od Ziemi podczas przelotu oraz prędkość, z jaką się porusza. Wszystkie jednostki miary są podane w systemie metrycznym — całe szczęście. Takiego też zresztą używana NASA — tak, by jej wszelkie działania i obliczenia były zgodne z układem SI.

Na tej stronie dowiecie się, które asteroidy zbliżą się do Ziemi w najbliższym czasie, jak duże są te obiekty oraz na jaką odległość się zbliżą. Jak wspomnieliśmy, o ile w USA standardem są nieco inne jednostki, tak w przypadku tej strony oraz całej NASA, rządzi układ SI, z którym używane w Polsce miary są dużo bardziej zgodne.

Przykładowo, jeśli asteroida o średnicy około 150 metrów ma zbliżyć się do Ziemi na odległość 500 000 kilometrów, oznacza to, że mimo relatywnie niewielkiej odległości w skali całego kosmosu, nie stanowi ona bezpośredniego zagrożenia dla naszej planety. Dla porównania, średnia odległość od Ziemi do Księżyca wynosi około 384 400 kilometrów.

Warto zwrócić na prezentowaną przez stronę informację o prędkości asteroid. I tu — przykładowo — prędkość Ziemi krążącej wokół Słońca wynosi około 30 km/s. Wiedza o prędkości asteroid jest istotna dla naukowców — pozwala to wyliczyć trajektorię oraz ocenić, jak blisko konkretny obiekt zbliży się do naszej planety.

Strona Asteroid Watch jest regularnie aktualizowana i pozwala na śledzenie najnowszych danych i ewentualnych zmian w trajektoriach asteroid. Jest to wspaniałe źródło danych nie tylko dla naukowców, ale też i dla nauczycieli, studentów i entuzjastów astronomii, którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu Ziemi.

Na stronie można dokopać się również do bardziej szczegółowych informacji na temat poszczególnych asteroid, takich jak ich orbity, data odkrycia czy specyficzne właściwości fizyczne. Dzięki temu zainteresowani mogą pogłębić swoją wiedzę i sami ocenić, jak te obiekty są monitorowane i badane przez naukowców.

Strona podkreśla również znaczenie monitorowania asteroid dla bezpieczeństwa naszej planety. Śledzenie tych obiektów pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i planowanie działań ochronnych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wbrew pozorom, nie jest to wcale taka łatwa działka. Na szczęście, nit prognozuje się w najbliższej przyszłości istotnych upadków asteroid: wygląda na to, że jesteśmy bezpieczni. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że naukowcy mogą się mylić, a w czeluściach kosmosu może czaić się coś, czego wcześniej nie zauważyliśmy.

Next Five Approaches to mega wartościowe źródło aktualnych i precyzyjnych informacji na temat najbliższych przelotów asteroid w pobliżu Ziemi. Strona jest czytelna i dzięki systemowi metrycznemu jest przyjazna nawet dla laika pochodzącego z Polski. Jeżeli interesujecie się kosmosem i wcześniej nie znaliście tej strony - warto ją poznać!

