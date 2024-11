NASA zrewolucjonizuje lotnictwo. Oto czego oczekują

NASA może kojarzyć nam się głównie z kosmosem i jego eksploracją, jednak nie należy zapominać, że Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej zajmuje się również lotnictwem. Co więcej, agencja właśnie przedstawiła plany, które mają zachęcić innowatorów do przedstawienia swoich projektów, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki dziś podróżujemy samolotami.

NASA próbuje przyspieszyć innowacje poprzez przyznanie pięciu nagród badawczych o łącznej wartości 11,5 miliona dolarów w ramach programu Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability 2050 (AACES).

W przyszłości będziemy latać inaczej?

Celem programu AACES jest wsparcie wczesnych, innowacyjnych koncepcji, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko. Choć budżet ten nie pozwala na opracowanie gotowego samolotu, jest wystarczający, aby testować koncepcje, które mogłyby ostatecznie przybliżyć przemysł lotniczy do zrównoważonego rozwoju.

Dwa z przyznanych grantów mają konkretne cele i są skierowane do firm, które już pracują nad nowymi technologiami. Przykładem jest firma Electra, która posiada prototyp elektrycznego samolotu. Dzięki wsparciu finansowemu Electra będzie mogła rozwijać istniejące już technologie, przybliżając swoje koncepcje do rzeczywistości. Z kolei firma JetZero łączy w swojej pracy ciekły wodór jako paliwo z futurystyczną, hybrydową konstrukcją skrzydeł i kadłuba, co ma pomóc w ograniczeniu emisji i zużycia paliwa.

Pozostałe trzy granty przeznaczone są na bardziej ogólne badania. Georgia Tech otrzymała wsparcie na rozwój paliw alternatywnych, nowych systemów napędowych oraz innych konfiguracji w ramach programu ATH2ENA. Firma Pratt & Whitney skupi się na „szerokim zestawie” technologii napędowych, aby zredukować emisje i zużycie paliwa. Najszerszy zakres badań przypadł jednak firmie Aurora Flight Sciences, należącej do Boeinga, która przeprowadzi „otwarte” badania nad technologiami i koncepcjami samolotów przyszłości.

Grafika: Electra