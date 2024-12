NASA zbada wnętrze Księżyca. Ładunek już przygotowany

Księżyc, najbliższy sąsiad Ziemi w Układzie Słonecznym, wciąż skrywa wiele tajemnic. Choć od dekad jest obiektem fascynacji naukowców, do tej pory zbadano jedynie 5% jego powierzchni. W 2023 roku, dzięki analizom danych z misji GRAIL oraz wcześniejszych badań z ery Apollo, udało się potwierdzić istnienie płynnego zewnętrznego jądra otaczającego stałe jądro wewnętrzne Księżyca. Teraz NASA, w ramach programu Artemis, stawia kolejny krok w kierunku lepszego poznania i zrozumienia historii i struktury naszego naturalnego satelity.

NASA zbada wnętrze Księżyca

Jednym z kluczowych elementów nadchodzących misji księżycowych jest instrument LISTER (Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity). Urządzenie to, opracowane przez Texas Tech University oraz Honeybee Robotics, zostanie dostarczone na powierzchnię Księżyca za pomocą lądownika Blue Ghost 1 firmy Firefly Aerospace. LISTER ma za zadanie mierzyć przepływ ciepła z wnętrza Księżyca, co pozwoli lepiej zrozumieć procesy geologiczne, które ukształtowały jego strukturę.

Dzięki nowoczesnemu wiertłu pneumatycznemu LISTER będzie mógł wnikać w księżycowy regolit na głębokość trzech metrów. Na każdym półmetrowym odcinku urządzenie zatrzyma się, aby wprowadzić termiczną sondę badawczą, mierząc gradient termiczny (zmiany temperatury na różnych głębokościach) oraz przewodność cieplną (zdolność materiału do przewodzenia ciepła).

Jak potwierdza kierownik projektu dr Seiichi Nagihara, w całym przedsięwzięciu chodzi o to, by przeprowadzić pomiary w kilku różnych miejscach jednocześnie, co może pozwolić na odtworzenie ewolucji termicznej Księżyca.

Program CLPS (Commercial Lunar Payload Services), w ramach którego realizowana jest misja, wspiera rozwój komercyjnych usług transportowych na Księżyc. NASA, jako główny klient tych usług, planuje w przyszłości umożliwić korzystanie z nich również innym podmiotom. Zarządzaniem siedmioma z dziesięciu ładunków CLPS, w tym LISTER, zajmuje się Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla w Huntsville.