Narzędzie do optymalizacji i zarządzania czasem pracy zespołu

Dawno już nie trafiła mi się do testów tak dobrze przemyślana i ładnie wykonana aplikacja webowa. Wydawałoby się, że mamy już tyle narzędzi do zarządzania czasem pracy, że już nic nowego tu nie da się wymyślić. TeamAllocator zachwycił mnie jednak prostotą, przejrzystością, dbałością o szczegóły i pe...

Dawno już nie trafiła mi się do testów tak dobrze przemyślana i ładnie wykonana aplikacja webowa. Wydawałoby się, że mamy już tyle narzędzi do zarządzania czasem pracy, że już nic nowego tu nie da się wymyślić. TeamAllocator zachwycił mnie jednak prostotą, przejrzystością, dbałością o szczegóły i perfekcyjnym wykonaniem, przynajmniej jeśli chodzi o wygląd.

Nic tak nie jest ważne przy pierwszym kontakcie z aplikacją mobilną jak jej wygląd. To jak jest wykonana pozwala z przyjemnością bądź nie zapoznawać się z jej wszystkimi funkcjami. Jeśli się nam spodoba, potrafimy później przymknąć oko na drobne niedociągnięcia czy nawet zgłosić do supportu, w przeciwnym przypadku zamkniemy później zakładkę ze stroną i już do niej nie wrócimy.

Nie inaczej jest z TeamAllocator. Od razu po uruchomieniu pokazuje nam się schludnie przygotowana strona z atrakcyjnie wyglądającym fontem, obiecującym podobne wrażenia po uruchomieniu samej aplikacji. Tak też jest w środku. Kilka, tylko niezbędnych w takich narzędziach pozycji w menu, czyli pracownicy, projekty, klienci, raporty czasu pracy oraz na głównej tablicy główna część, czyli kalendarz.

Zaczynamy oczywiście od dodania pracowników, gdzie możemy od razu zaznaczyć jego stanowisko w zespole, godziny pracy no i wysłać zaproszenie do naszego kalendarza. Po dodaniu wszystkich, na głównej tablicy wyświetli się nam lista wszystkich członków zespoły oraz przyporządkowany każdemu z osobna kalendarz.

Dalej pozostaje dodać klientów oraz projekty nad którymi pracuje cały zespół. Samo dodanie klienta stwarza automatycznie projekt o nazwie i skrócie nazwy danego kontrahenta, przydatne gdy ktoś zajmuje się całością, a dodatkowo można do niego przypinać już szczegółowe projekty/zadania.

Teraz pozostaje już tylko przyporządkować konkretne zadania do poszczególnych członków zespołu. Menadżerowie zespołu będą widzieć wszystkie kalendarze, zarządzać, dodawać, edytować czy usuwać klientów i projekty. Poszczególni pracownicy jedynie swój kalendarz, gdzie będą mogli określać swoją dostępność w danych dniach i godzinach.

Na koniec wspomnę jeszcze o raportach, bo to dla zarządzającego czasem pracy zespołu będzie też istotne. Całkiem ciekawie to rozwiązano, również niezwykle przejrzyście i praktycznie. Mamy tu podgląd, zarówno graficzny jak i tekstowy, na czas pracy wszystkich członków zespołu z rozbiciem na "obstawione" już godziny pracy i wolne, które można spożytkować na inne projekty. Możemy też podejrzeć czas pracy i projekty, nad którymi pracują poszczególni pracownicy w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Całość prezentuje się nadzwyczaj atrakcyjnie. Po tych krótkich testach wydaje mi się, że nie zapomniano tutaj o niczym, co potrzebne w tego typu narzędziach. TeamAllocator będzie przydatną aplikacją, przede wszystkim dla osoby, która prowadzi wielu klientów i zatrudnia do wielu przeróżnych projektów z nimi związanymi, kilkudziesięciu pracowników o różnych specjalnościach. Często jest tak, że są to specjaliści pracujący zdalnie i mający kilka innych zleceń, tutaj mogą precyzyjnie określić swoją dostępność i ułatwić przydzielanie mu konkretnych zadań.

Projekt dopiero wystartował, dostępny jest na tę chwilę tylko na zaproszenia. Można się zgłaszać do testów na stronie głównej TeamAllocator. Z uwagi na to, że mi takie narzędzie nie będzie potrzebne, do zarządzania czasem pracy w redakcji wystarczy mi Google Kalendarz:), oddam dostęp do TeamAllocator, temu z Was, kto przekonywająco uzasadni w komentarzu pod tym wpisem, że to właśnie jemu i właśnie teraz, takie narzędzie będzie niezbędne. Wybrany komentarz oznaczę dziś wieczorem jako wyróżniony, a autorowi wyślę zaproszenie do tego testowego projektu jako administratora. Administrator może wszystko sobie pousuwać i pozmieniać, łącznie z nazwą konta.

Jeśli poszukujecie natomiast już dostępnego narzędzia to warto przyjrzeć się temu co oferuje Bitrix24, który tak naprawdę jest całym zestawem aplikacji do efektywnego prowadzenia biznesu. W zakresie zarządzania czasem pracy ma cały moduł, który pozwala rejestrować czas rozpoczęcia/zakończenia pracy za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego, tworzyć automatyczne raporty z pracy zespołu codziennie, co tydzień i/lub co miesiąc, a także zarządzać obecnością pracowników za pomocą grafików nieobecności i harmonogramów pracy.

Dzięki Bitrix24 możesz prowadzić rozmowy i wideokonferencje w zespole, monitorować czas pracy oraz wygodnie zarządzać swoim biznesem, gdziekolwiek jesteś.

W artykule lokowano produkt Bitrix24.