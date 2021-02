Dlaczego palenie pieniędzmi w piecu ma więcej sensu niż tworzenie narodowgo klona Facebooka?

Idea społeczności internetowej jest tak stara jak sam Internet. Już w latach 90’tych istniały BBS’y, czyli „bulletin board system” łączące ludzi w społeczności powiązane zainteresowaniami. Potem pojawiły się m.in. czaty, fora, by w końcu powstały takie twory jak chociażby Myspace, Facebook czy Twitter. Świat skurczył się jeszcze bardziej i można było mieć w znajomych jednocześnie osoby z Siemiatycz i Nowego Yorku. Można się wyżywać na społecznościówkach za wiele ich wad, ale moim zdaniem to one w dużej mierze sprawiły, że globalny potencjał sieci stał się możliwy do wykorzystania przez „zwykłego Kowalskiego”. I tu dochodzimy do jednej, bardzo ważnej kwestii.

Dlaczego ktoś może chcieć mieć „własnego” Facebooka?

Dzięki mediom takim jak Twitter czy Facebook możecie za pomocą jednego kliknięcia zobaczyć co się dzieje w Polsce, Australii czy Frankfurcie – wszystko to kwestia wpisania hashtaga. Za pomocą Messengera skontaktujecie się z prawie wszystkimi, nawet jeżeli nie macie ich w znajomych. I oczywiście, nie wszyscy z takich możliwości korzystają, a gdybym miał zgadywać, to duża część osób używa Facebooka raczej głównie do kontaktu ze swoimi grupami lokalnymi. Jednak nawet te osoby śledzą tam swoje ulubione zespoły muzyczne, kanały telewizyjne, aktorów, czy nawet profile poszczególnych firm. Ile z tych profili jest międzynarodowych? No właśnie.