Robot(y) w ustach - czyli czego się nie zrobi dla higieny?

Czy dałbyś umyć swoje zęby robotowi? Wiele osób bałoby się o to, że robotowi w pewnym momencie coś "odwali" i zamiast pięknie wszystkie zęby wyszczotkować - po prostu je powybija. Badacze z University of Pennsylvania twierdzą jednak, że to przyszłość - i to wcale nie tylko dla osób, które mycie zębów nazywają smutną koniecznością. Jest przecież wielu ludzi, którzy nie mają możliwości dbania o higienę zębów chociażby ze względu na niepełnosprawność manualną.