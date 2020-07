Twórcy tego rankingu oparli go na siedmiu kryteriach, na które złożyło się 29 różnych wskaźników, a którym to przyporządkowali różne wagi w zależności od rodzaju uczelni.

Pierwsze kryterium to Prestiż, składające się z dwóch wskaźników – oceny wystawionej przez kadrę akademicką (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani z trzech rodzajów uczelni akademickich, niepublicznych i publicznych zawodowych) oraz z uznania międzynarodowego, czyli pozycji danej uczelni w rankingach światowych w minionym roku (ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics). Drugie kryterium to Absolwenci na rynku pracy. Tutaj również mamy dwa wskaźniki – preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów poszczególnych uczelni.

Dalej mamy Innowacyjność, składającą się z liczby udzielonych patentów w Polsce i za granicą. Potencjał naukowy uczelni, mierzony między innymi liczbą osób o najwyższych kwalifikacjach w kadrze i uprawnieniami habilitacyjnymi i doktorskimi. Kolejne kryterium to Efektywność naukowa mierzona środkami finansowymi, które udało się uczelniom pozyskać na badania, liczbą nadanych stopni naukowych przez uczelnie, publikacjami czy cytowaniami.

Warunki kształcenia, składające się z dostępności kadr wysokokwalifikowanych i liczby posiadanych przez uczelnie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych. Ostatnie kryterium to Umiędzynarodowienie, czyli liczba programów studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, liczba studiujących cudzoziemców czy nauczycieli z zagranicy.

Ranking Uczelni Akademickich 2020