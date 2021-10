Bankowość internetowa

Zerknijmy jednak najpierw na dane ogólne bankowości internetowej. W II kwartale 2021 roku liczba klientów indywidualnych banków w Polsce, korzystająca z bankowości internetowej wyniosła 38,5 mln, co było wzrostem w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,6%. Większy wzrost odnotowała liczba klientów aktywnie z niej korzystających (logowanie przynajmniej raz w miesiącu) - 20,4 mln, to więcej o 2,3% niż w I kwartale.

Bankowość mobilna

Z tych 38,5 mln klientów bankowości internetowej, z bankowości mobilnej aktywnie korzysta ponad 15 mln osób. Celowo nie podaje tu odniesienia do aktywnych użytkowników bankowości internetowej, bo niekoniecznie musi się to pokrywać, gdyż jest już bardzo dużo klientów, którzy korzystają wyłącznie z bankowości mobilnej - bez logowania się internetowego serwisu transakcyjnego swojego banku. Ilu?

Liczba klientów banków w Polsce mobile only

Z tych 15 mln użytkowników bankowości mobilnej już ponad 8 mln loguje się wyłącznie do aplikacji mobilnej, ani razu w miesiącu nie korzystając z internetowego serwisu transakcyjnego.

To ponad milion klientów mobile only więcej niż w I kwartale tego roku i jednocześnie największy wzrost w przeciągu ostatnich lat.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich:

Wartą uwagi jest zaobserwowana dynamika wzrostu w segmencie mobile only. Wyniki z II kwartału 2021 pokazują ponowny, skokowy wzrost o niemal milion nowych użytkowników i mogą zwiastować kontynuację trendu wzrostowego w kolejnych miesiącach. Bankowość mobilna jest wygodnym rozwiązaniem, które zawsze jest w zasięgu ręki, dlatego nie mam wątpliwości, że w przyszłości liczba użytkowników mobile only będzie jeszcze większa niż obecnie.

Największe banki w Polsce

Przy okazji tego raportu i danych o klientach mobile only, postanowiliśmy sprawdzić oceny tych aplikacji mobilnych w Google Play i App Store największych banków w Polsce. Z uwagi na charakter tego porównania listę największych banków sporządziliśmy na podstawie liczby klientów (przynajmniej milion klientów), a nie posiadanych aktywów.

Bank II kw. 2021 I kw. 2021 II kw. 2020 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 11 014 000 10 951 600 10 996 600 62 400 17 400 Bank Pekao 5 829 020 5 792 710 5 691 643 36 310 137 377 Santander 5 312 677 5 258 954 5 147 303 53 723 165 374 ING Bank Śląski 4 796 000 4 761 000 4 648 000 35 000 148 000 mBank 4 448 072 4 504 089 4 690 410 -56 017 -242 338 Alior Bank 4 366 834 4 404 569 4 440 715 -37 735 -73 881 BNP Paribas 4 005 000 3 958 000 3 918 300 47 000 86 700 Bank Millennium 3 910 195 3 848 273 3 916 177 61 922 -5 982 Credit Agricole 1 731 187 1 680 000 1 650 000 51 187 81 187 Santander CB 1 658 891 1 757 707 2 032 803 -98 816 -373 912

Źródło: Raport PRNews.pl

Zanim przejdziemy do aplikacji mobilnych, mała dygresja co do odpływu klientów mBanku - czyżby groźby klientów o zamknięciu rachunku po trzech awariach w ciągu pół roku tego banku okazały się rzeczywistością? Ćwierć miliona w rok to bardzo dużo, więc coś musiało być tu na rzeczy.

Więcej klientów stracił w tym czasie Santander Consumer Bank, ale to typowo kredytowy bank, gdzie ciężko liczyć na stałą liczbę klientów. Kończy się kredyt - zamykam kartę i przestaję być klientem. Sam tak zrobiłem dokładnie w tym banku dwa razy. Z tego też względu bank ten nie pojawi się w naszym zestawieniu aplikacji mobilnych zwłaszcza, iż jej funkcjonalność zdecydowanie odbiega od aplikacji pozostałej dziewiątki największych banków w Polsce.

TOP9 aplikacji mobilnych banków w Polsce

Lp. Bank Google Play Liczba ocen App Store Liczba ocen Średnia z ocen 1 ING Bank Śląski 4,8 183 164 4,9 92 400 4,85 2 PKO BP 4,8 467 708 4,8 238 000 4,8 3 mBank 4,7 253 967 4,8 187 200 4,75 4 Bank Millennium 4,6 110 310 4,7 25 200 4,65 5 Santander Bank Polska 4,6 160 232 4,6 124 300 4,6 6 BNP Paribas 4,5 26 143 4,7 38 800 4,6 7 Bank Pekao 4,5 123 851 4,5 49 900 4,5 8 Alior Bank 4,3 42 764 4,6 39 300 4,45 9 Credit Agricole Bank Polska 4,2 43 916 3,8 2 100 4

Kolejność w powyższym zestawieniu ustaliliśmy na podstawie średniej ocen z dwóch sklepów Google Play i App Store, a w przypadku takiej samej średniej o kolejności decydowała większa średnia liczba ocen.

Tak więc najbardziej zadowoleni z aplikacji mobilnej swojego banku są klienci ING Bank Śląski, który to może pochwalić się najlepszą średnią ocen wyprzedzając aplikacją IKO, czyli największego banku w Polsce PKO BP, dzięki rewelacyjnej wręcz ocenie - 4,9 w App Store. Na trzecim miejscu mamy mBank ze średnią ocen 4,75.