Operator Orange Flex Nju Mobile Nju mobile na kartę Orange na kartę Orange abonament Nielimitowane rozmowy i wiadomości tak tak tak tak tak Transfer danych 15 GB 10 GB/30 GB 10 GB/30 GB 30 GB/50 GB 7 GB Zobowiązanie brak miesiąc brak brak 24 miesiace Cena 25,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 30,00 zł 45,00 zł



Najtańszą ofertą będzie tu więc subskrypcja w Orange Flex.

Najtańsza oferta bez limitów na rozmowy i wiadomości w Play

Play w ofercie na abonament ma tańszy od Orange abonament bez limitów na rozmowy i wiadomości do wszystkich – Play SOLO S, który kosztuje 35 zł miesięcznie. W ofercie na kartę podobny plan cykliczny kosztuje również 35 zł. W Red Bull Mobile najtańszą opcją będzie pakiet cykliczny w ofercie na kartę za 19 zł. Natomiast w przejętym niedawno przez Play Virgin Mobile, plan za 29 zł (w ofercie na kartę nie ma MMS-ów). Play NEXT to tylko jeden plan.