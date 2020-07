Mowa o Telestradzie, czyli operatorze działającym w Polsce pod marką Lajt Mobile. W ofercie tego operatora podczas ubiegłorocznego Black Weeks pojawił się abonament głosowy za 39,99 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz aż z 300 GB transferu danych w miesiącu (100 GB w dzień+200 GB w nocy). Dużo wcześniej z kolei, również ten operator kusił potencjalnych klientów ofertą za 19,99 zł – nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych. Okazuje się, że te oferty cały czas są dostępne, postanowiłem więc sprawdzić w ostatnim raporcie Telestrady, jak z tym kuszeniem im wychodzi i jak wygląda u nich aktualna baza klientów.

Telestrada raportowała w czerwcu 2019 roku liczbę aktywnych kart SIM na poziomie 67 543, a w raporcie z czerwca 2020 roku – 75 442, to nawet nie 10 tysięcy kart SIM więcej. Większy ma bilans przy przenoszeniu numerów inny operator na nadajnikach Plusa – Premium Mobile. Nie wiadomo ile na dziś mają klientów, ale na pewno więcej niż Lajt Mobile, bo w 2018 roku mieli ich 100 tysięcy. Postanowiłem więc porównać oferty tych dwóch operatorów oraz oferty Nju Mobile (Orange) i Virgin Mobile (Play), o których wiemy na pewno, że mają odpowiednio – co najmniej milion i niemal pół miliona klientów.

Oferta na abonament w Nju Mobile

W Nju Mobile za 20 zł na numerze możemy skorzystać jedynie z oferty łączonej. W abonamencie za 29 zł z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS dobieramy numer dodatkowy za 9 zł, co w przeliczeniu da nam 19 zł na numerze. Przy czym 30 GB transferu danych otrzymujemy dopiero po dwóch latach i jest on współdzielony na te dwa numery.

Natomiast wydatek prawie 40 zł miesięcznie pozwoli nam w Nju Mobile korzystać z 60 GB transferu danych w miesiącu i również dopiero po dwóch latach. W przypadku Lajt Mobile, 30 GB i 300 GB dostajemy od razu na start.

Operator Lajt Mobile Nju Mobile Lajt Mobile Nju Mobile nielimitowne rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak tak tak nielimitowane wiadomości SMS/MMS tak tak tak tak transfer danych 30 GB 10 GB/30 GB 300 GB 20 GB/60 GB abonamnet 19,99 zł 29,00 zł 39,99 zł 39,00 zł różnica 9,01 zł -0,99 zł

Oferta na abonament w Premium Mobile

W Premium Mobile za niespełna 20 zł możemy liczyć na trzy razy mniejszy transfer danych – 10 GB w miesiącu, do tego za rozmowy na numery stacjonarne czy za wiadomości MMS musimy dodatkowo płacić.

Najdroższy abonament w Premium Mobile kosztuje 29,70 zł, to taniej o 10 zł niż w Lajt Mobile, ale do dyspozycji mamy dziesięć razy mniejszy transfer danych.

Operator Lajt Mobile Freedom 1 Lajt Mobile Freedom 3 nielimitowne rozmowy komórkowe i stacjonarne tak bez stacjonarnych tak tak nielimitowane wiadomości SMS/MMS tak bez MMS-ów tak tak transfer danych 30 GB 10 GB 300 GB 30 GB abonamnet 19,99 zł 19,90 zł 39,99 zł 29,70 zł różnica -0,09 zł -10,29 zł

Oferta na abonament w Virgin Mobile

Za 19 zł w Virgin Mobile nie uświadczymy również nielimitowanych MMS-ów ani rozmów na numery stacjonarne oraz będziemy mogli korzystać z jeszcze mniejszej paczki danych, bo tylko 9 GB w miesiącu.

Za 39 zł z kolei, dochodzą MMS-y i rozmowy stacjonarne, ale też podobnie jak w PM „tylko” 30 GB transferu danych. No i obydwa abonamenty wiążą się zawarciem umowy na 24 miesiące.

Operator Lajt Mobile Virgin Mobile Lajt Mobile Virgin Mobile nielimitowne rozmowy komórkowe i stacjonarne tak bez stacjonarnych tak tak nielimitowane wiadomości SMS/MMS tak bez MMS-ów tak tak transfer danych 30 GB 9 GB 300 GB 30 GB abonamnet 19,99 zł 19,00 zł 39,99 zł 39,00 zł różnica -0,99 zł -0,99 zł

Jak widać, żaden z porównywanych operatorów, mających dużo większą bazę klientów, nie ma w swojej ofercie porównywalnych abonamentów do tych dostępnych w Lajt Mobile. W przypadku nju mobile czy Virgin Mobile można to tłumaczyć tym, że obaj operatorzy czasem uruchamiają kampanie reklamowe, trudniej jednak zrozumieć dużo większą popularność oferty Premium Mobile, być może jednak sporą robotę wykonuje w tym przypadku program polecający Ambasador, więc Telestrada powinna się chyba też zastanowić nad tym, czy nie byłoby to rozsądną opcją na spopularyzowanie swojej oferty.