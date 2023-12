Które sklepy internetowe poradziły sobie najlepiej w Black Weekend?

Które sklepy były najszybsze podczas tegorocznego Black Weekend?

W tegorocznym raporcie firmy Hostersi dwa serwisy e-commerce z branży modowej, czyli zalando-lounge.pl oraz bonprix.pl, okazały się najlepsze pod względem czasu ładowania się wszystkich elementów na stronie, znanych jako „last visual change”. Oba zwycięskie sklepy osiągnęły czas ładowania na poziomie 2,7 sekundy. Na drugim miejscu uplasował się za to serwis answear.com z czasem 2,8 sekundy, a podium zamyka serwis amazon.pl, którego strona ładowała się w czasie 2,9 sekundy.

Źródło: Depositphotos

Wszystkie serwisy z podium zmieściły się w magicznej granicy ładowania strony z czasem do 3 sekund. Pozostałe serwisy e-commerce ładowały się powyżej 3 sekund, a najwolniejszym w tym roku okazał się serwis douglas.pl z czasem wynoszącym aż 7,2 sekundy. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Google, strony internetowe powinny ładować się maksymalnie w ciągu 3 sekund — a jak informują Hostersi, przekroczenie tego limitu prowadzi do zmniejszenia konwersji, gdyż użytkownicy często rezygnują z dalszego korzystania z danej strony.

Jak wypadają tegoroczne wyniki w porównaniu z 2022?

Patrząc na porównanie wyników z rokiem 2022, można zauważyć, że wszystkie serwisy nieco zwolniły. Niemniej jednak, podium wciąż należy do serwisów modowych. Warto także wspomnieć o znacznej poprawie czasu ładowania serwisu amazon.pl (w 2022 wynosił 5,9 sekundy, a w 2023 poprawił się do 2,9 sekundy) oraz empik.com, który w 2022 zamykał ranking z czasem ładowania 10,3 sekundy, natomiast w 2023 poprawił wynik do 6,1 sekundy. To nadal wynik daleki od ideału, ale bez dwóch zdań jest to spora poprawa względem poprzedniego wyniku.

Źródło: Depositphotos

Analizując zestawienie serwisów z pięciu ostatnich lat, można zauważyć, że niektóre z nich przyśpieszyły, podczas gdy inne zwolniły. Serwis empik.com wykazał największe przyśpieszenie w tym roku, osiągając najlepszy wynik w ciągu pięciu lat badań — czas ładowania 6,1 sekundy. Drugi pod względem osiągnięć w tym roku serwis, mediaexpert.com, również poprawił swój wynik do 4,8 sekundy. Jeden z badanych serwisów uzyskał najgorszy wynik w tym roku — 6,8 sekundy — było to euro.com.pl, który w 2020 ładował się z czasem 1,4 sekundy.

Jak przeprowadzono te badania?

Wszystkie dane zostały zebrane w oparciu o testy automatyczne, których celem było zbadanie rzeczywistych czasów ładowania określonych witryn. Dla każdej lokalizacji testowano pojedynczy adres URL, mierząc czas do załadowania użytecznej wersji strony z niezbędnymi elementami i odwołaniami zewnętrznymi, oraz czas końcowy z załadowanymi wszystkimi elementami, skryptami i odwołaniami.

Źródło: Depositphotos

Testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem 4 lokalizacji — dwóch w Polsce (Warszawa, Rybnik) oraz dwóch zagranicznych (Frankfurt — chmura Amazon Web Services i Eu North — chmura Microsoft Azure). Rozlokowanie miejsc testowych miało na celu zwiększenie liczby pomiarów i eliminację potencjalnych problemów z pojedynczymi lokalizacjami testowymi. Każdy pomiar był dokonywany co godzinę, a łącznie przeprowadzono ich ponad 5300.

Źródło: Hostersi

Stock Image from Depositphotos