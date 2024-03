Najstarszy ślad praprzodka człowieka znaleziono... u naszych sąsiadów! Nie zgadniesz, ile ma lat

To zdecydowanie musiało zaskoczyć naukowców, którzy badali te próbki. Pod lupę wzięto kamienne narzędzia, które udało się wykopać już jakiś czas temu — bo w latach siedemdziesiątych XX. wieku. Archeolodzy z Uniwersytetu Aarhus w Danii, we współpracy z badaczami z Czeskiej Akademii Nauk, opublikowali wyniki ich badań w czasopiśmie Nature, nieco stawiając na głowie to, co wiemy o obecności naszych prapraprzodków (mógłbym dołożyć jeszcze mnóstwo "pra") w Europie.

Odłupane kamienie — wytworzone celowo z surowców wulkanicznych i wykorzystywane przez naszych przodków w roli narzędzi — zostały odkryte w kamieniołomie w Korolewie (Ukraina) już pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Od tego czasu, badacze starali się ustalić ich wiek i znaczenie. Dzięki nowoczesnym metodom datowania oraz analizie warstw osadowych wokół narzędzi udało się określić, że mają one ponad milion lat.

To, co udało się ustalić naukowcom stanowi najstarszy datowany dowód na obecność naszych przodków w Europie. Dokładny gatunek twórców narzędzi nie jest w pełni ustalony, jednak istnieje przypuszczenie, że mogli nimi posługiwać się przedstawiciele gatunku Homo erectus, którzy byli pionierami w wykorzystywaniu ognia i — jak wskazuje nazwa gatunku — poruszali się już w pozycji wyprostowanej — tak, jak my. Niestety, brak szczątków obok tych narzędzi istotnie utrudnia precyzyjną identyfikację twórców narzędzi i nie daje nam stuprocentowej pewności, że rzeczywiście byli to homo erectus.

Do czego mogły służyć te narzędzia?

Wyszczerbione kamienie mogły być wykorzystywane do różnych celów, od obróbki mięsa po skrobanie skór zwierzęcych, co świadczy o zaawansowanych (jak na tamte czasy) umiejętnościach wytwórczych wczesnych ludzi.

Szacowany wiek narzędzi oscyluje między 1 a 1,4 miliona lat, co czyni je jednymi z najstarszych znalezisk w Europie. Jednakże istnieją pewne rozbieżności w interpretacji wieku narzędzi między naukowcami. Niektórzy eksperci sugerują, że narzędzia mogą mieć nieco ponad milion lat, co umieszcza je w zbliżonym okresie datowania co inne starożytne znaleziska w Hiszpanii.

Naukowcy podkreślają jednak, że owo odkrycie ma szczególne znaczenie ze względu na to, gdzie te narzędzia znaleziono. Stanowisko archeologiczne na Ukrainie jest najstarszym w tej części kontynentu, co sugeruje, że pierwsi ludzie, którzy opuścili Afrykę, byli zdolni do przetrwania w różnych warunkach środowiskowych — niestraszne były im nawet silne mrozy typowe dla tego regionu. Tak wyposażeni ludzie mogli skolonizować różne regiony, od gorącej Hiszpanii po zimną w okresie zimowym Ukrainę, co świadczy o ich niezwykłych zdolnościach adaptacyjnych.

Poprzez te wyniki badań możemy spojrzeć nieco inaczej na procesy migracji w prehistorycznej Europie oraz zdolność ludzi do przystosowania się do różnorodnych warunków środowiskowych. Wygląda na to, że przy okazji będziemy musieli zrewidować nasz stan wiedzy o dziejach naszych przodków i poprawić podręczniki tam, gdzie wspomniane jest o najstarszych śladach człowieka w Europie.