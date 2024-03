Odnaleźliśmy najstarszy znany nam las na świecie. Był naprawdę niesamowity

Okres dewonu, kiedy to rozwijały się raczej pierwotne formy życia, był czasem kluczowym dla ewolucji naszej planety — jej fauny i flory. To wtedy rośliny po raz pierwszy zaczęły absolutnie kolonizować ląd, otwierając drogę dla kolejnych form życia i tworząc dla nich dogodne warunki. Skamieniałe szczątki pradawnego lasu, odnalezione w piaskowcowych klifach, zachowały się niesamowicie dobrze, ukazując nam pełny obraz tamtejszego ekosystemu.

Najbardziej instrygujące w tym odkryciu są skamieniałe pnie drzew, znane jako Calamophyton. Te, wyglądające co najmniej jak baśniowe twory miały guzowate pnie i "pomponiaste" kępy na końcach gałęzi. Jednak ich sposób wzrostu był absolutnie nietypowy względem tego, co mamy obecnie. Rosły one w sposób autodestrukcyjny, rozbijając swoje "szkielety", aby móc rosnąć. Każde z pasm drzewa dodawało kolejne pierścienie do swojej struktury, aż w końcu odchodziły one od siebie, a tkanka między nimi pękała. Mimo nietypowej budowy te rośliny w erze dewonu skutecznie stworzyły stały element pradawnego ekosystemu.

Tak wyglądają drzewa Calamophyton, któych skamieliny znaleźli naukowcy.

Odkrycie skamieniałego lasu to nie tylko fascynujący wglą w przeszłość, ale także ważne odkrycie dla naukowców zajmujących się ewolucją roślin. Calamophyton nie tylko było pierwszym znanym drzewem na lądzie, ale także zapoczątkowało rozwój lasów, jakie znamy dzisiaj. Opisywane odkrycie jest w moim skromnym mniemaniu sensacją o wiele większą, niż inne znaleziska związane z tym okresem geologicznym, jak np. sieć systemów korzeniowych odkryta w Nowym Jorku.

A tak wyglądają same skamieliny.

Odkrycie skamieliny najstarszego znanego nam lasu pomaga nam zrozumieć, jak życie na lądzie ewoluowało i kształtowało naszą planetę. Okres dewonu, kiedy ten las żył i wzrastał miał, ogromny wpływ na klimat, krajobraz i ogólną ewolucję życia na Ziemi. Był absolutnie przełomowy dla stabilizacji środowiska i rozwoju różnorodnych form życia.

Odkrycie skamieniałego lasu mówi nam o niemałej różnorodności życia na naszej planecie w całym okresie jej istnienia i o tym, jak długą drogę przeszło życie, aby osiągnąć obecną złożoność. Ponadto jest dowodem na to, jak dużo jeszcze zostało nam do odkrycia — bo przecież z pewnością gdzieś istnieje skamielina jeszcze starszego lasu, niż ten. A po nim, jeszcze starszego, jeszcze starszego... i tak dalej, i tak dalej.