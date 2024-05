Odkrycia dokonano w ramach projektu JWST Advanced Deep Extragalactic Survey. Zespołowi przewodniczył Daniel Eisenstein z Center for Astrophysics (Harvard & Smithsonian) a w jego skład wchodzili także: Ben Johnson, Phillip Cargile oraz doktorant Zihao Wu — wszyscy z tej samej jednostki i z tej samej uczelni.

Ze względu na ekspansję Wszechświata, światło z odległych galaktyk ulega procesom, które "popychają je" w stronę czerwieni i podczerwieni. W przypadku tych dwóch galaktyk efekt ten jest tak ekstremalny, że ich "sygnał" przeszedł do długości fal podczerwonych właśnie — a to oznacza, że jedynie teleskop Jamesa Webba jest w stanie je "dostrzec". Światło z tych galaktyk potrzebowało ok. 13,4 mld lat, aby dotrzeć do Ziemi — a skoro tak, to oglądamy ich stan "z przeszłości".

Dwie rekordowe galaktyki noszą nazwy JADES-GS-z14-0 i JADES-GS-z14-1, przy czym JADES-GS-z14-0 jest bardziej odległa i — co ciekawe — jaśniejsza. Wynika to głównie z dużej liczby młodych gwiazd, a nie z aktywności supermasywnej czarnej dziury, co czyni ją w pewnym sensie wyjątkową. Dostarcza ponadto dowodów na to, że w pełni rozwinięte, rozległe galaktyki mogły formować się nawet w "młodym" Wszechświecie.

Wytworzenie się takiej galaktyki w ciągu zaledwie 300 milionów lat po Wielkim Wybuchu jest oszałamiające. Do dokładnego pomiaru przesunięcia w stronę światła podczerwonego JADES-GS-z14-0 wykorzystano spektrograf NIRSpec w teleskopie Jamesa Webba, co pozwoliło określić jej wiek.

Pierwsze dowody na istnienie takich wczesnych galaktyk pojawiły się już na wczesnych zdjęciach z teleskopu Jamesa Webba. JADES-GS-z14-0 początkowo stanowiła zagadkę, ponieważ znajdowała się blisko innej galaktyki na pierwszym planie. Dopiero głębsze analizy i zastosowanie specjalnych filtrów pozwoliło potwierdzić jej wyjątkową charakterystykę.

Obserwacje wykonane w ramach przyrządu Mid-Infrared Instrument w teleskopie Jamesa Webba wykazały, że jasność tej galaktyki na średnich długościach fal podczerwonych wskazuje na emisję pochodzącą z atomów wodoru i tlenu. Zihao Wu, współautor drugiej pracy na temat tego odkrycia, zaznaczył, że mimo młodego wieku galaktyka już intensywnie tworzy pierwiastki znane na Ziemi.

Ostatecznie potwierdzono, że JADES-GS-z14-0 znajduje się rekordowo daleko, a jej towarzyszka, JADES-GS-z14-1, znajduje się tylko odrobinę bliżej. Formowanie się galaktyk we wczesnym Wszechświecie było niezwykle szybkie i intensywne — na tyle, że bardzo złożone i niesamowicie bogate w gwiazdy galaktyki pojawiały się już 300 mln lat po Wielkim Wybuchu. A w skali ogromu Wszechświata to naprawdę szybko. Dla naukowców natomiast to gratka, bo mogą oni teraz zbadać obiekty, które pochodzą z bardzo wczesnych momentów istnienia naszego Wszechświata.