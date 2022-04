Krajowy Instytut Mediów podzielił się dziś wynikami badania słuchalności stacji radiowych w internecie. To pierwsze badanie, które skupia się tylko na internecie, a jego wyniki pokazują niebywały sukces młodych rozgłośni, które istnieją zaledwie od nieco ponad roku - Radio 357 i Radio Nowy Świat.

Kilka dni temu publikowaliśmy Wam wyniki badania słuchalności stacji radiowych FM, autorstwa Krajowego Instytutu Mediów. Mimo tej samej metody badania w postaci wywiadu telefonicznego, w istotny sposób różniły się od badania Radio Track, faworyzując publiczne stacje Polskiego Radia.

Stacja radiowa Radio Track Krajowy Instytut Mediów Różnica Radio RMF FM 30,1% 32,2% 7% Radio ZET 14,1% 15,5% 10% Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 4,7% 8,9% 89% Radio VOX FM 3,2% 2,4% -25% Radio TOK FM 2,9% 3,4% 17% Antyradio 2,9% 2,2% -24% Radio RMF Classic 1,9% 2,4% 26% Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,8% 3,2% 78% Radio Maryja 1,5% 3,4% 127% Polskie Radio 24 0,9% 2,1% 133% Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,5% 1,6% 220% Radio Muzo.fm 0,4% 0,4% 0% Radio Wnet 0,2% -

Po stronie badania KIM widać spore różnice w wynikach w przypadku wszystkich stacji Polskiego Radia i Radio Maryja na plus, pozostałe rozgłośnie mają dużo mniejsze wahania w jedną lub drugą stronę.

Niemniej teraz możemy zapoznać się z wynikami KIM badania słuchalności stacji radiowych przez internet. Dla przeciwwagi nie ma w nich faworyzowania publicznych rozgłośni, które znalazły się poza TOP10 najchętniej słuchanych stacji przez internet, no ale też nie mamy odniesienia do innego badania. W każdym razie zestawienie to prezentuje się następująco:

Stacja radiowa Krajowy Instytut Mediów Radio RMF FM 20,2% Radio 357 11,9% Radio Nowy Świat 7,9% Radio ZET 7,9% Radio Eska 5,4% Radio Tok FM 5,2% Radio RMF Maxxx 3,3% Antyradio 2,3% Radio RMF Classic 2,1% Radio Złote Przeboje 1,8% Progarm I Polskiego Radia 1,4% Program III Polskiego Radia 1,3%

Jak było przeprowadzone badanie? To już wyjaśnił Krajowy Instytut Mediów serwisowi Press.pl:

Słuchalność dzienną stacji obliczamy, dzieląc łączną liczbę osób, deklarujących słuchanie danej stacji poprzedniego dnia (choć raz, choć przez chwilę) przez ogół osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia (jakakolwiek stacja, choć przez chwilę).

Tak mierzony wskaźnik słuchalności stacji radiowych przez internet, sporządzono na postawie 1721 wywiadów telefonicznych, wykonanych w okresie od 29 stycznia do 28 marca tego roku.

Wszystkie stacje z tego zestawienia znamy wszyscy doskonale z fal FM. To rozgłośnie, które nadają w Polsce od wielu lat, więc tym bardziej znalezienie się wśród nich dwóch stacji, z których Radio Nowy Świat uruchomione zostało w wakacje 2020 roku, a Radio 357 w styczniu 2021, to spory sukces.

Gdzie upatrywać tego sukcesu obu stacji? Z dużą dozą prawdopodobieństwa z porażki i zawirowań wokół Programu III Polskiego Radia. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Radio Nowy Świat, którą wypełniło 6 tysięcy słuchaczy tej stacji, aż 89,6% z nich to byli słuchacze Trójki (źródło: Wirtualnemedia.pl).

To w końcu te same głosy, muzyka i klimat, którą obie stacje w mniejszym lub większym stopniu teraz reprezentują. Choćby nawet nie wiem jak bardzo odcinały się teraz te rozgłośnie od byłej "Trójki", jeszcze przez długi czas będą z nią utożsamiane.

Nie zapominajmy też o olbrzymim wsparciu finansowym, jakie tym stacjom udzielają słuchacze. Na dziś Radio 357 wspierane jest kwotą ponad 800 tys. zł wpłacanych co miesiąc przez ponad 43 tys. patronów, a Radio Nowy Świat kwotą ponad 625 tys. zł przez ponad 30 tys. patronów. To bez wątpienia pozwala obu stacjom spokojnie funkcjonować w dotychczasowym modelu bez reklam oraz jednocześnie realizować potrzeby i oczekiwania swoich słuchaczy.