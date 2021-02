Ostatni raz przyglądaliśmy się statystykom korzystania przez Was z przeglądarek, systemów czy urządzeń mobilnych w lipcu ubiegłego roku. Najciekawsze zmiany w tym czasie zaszły w przypadku smartfonów.

Dane z lipca 2020 roku pokazywały sporą popularność smartfonów marki Huawei, w TOP 10 znalazły się wtedy aż 4 modele – Huawei Mate 20 Lite, P20 Lite i Mate 10 Lite i P20 Pro. W zestawieniu pojawił się wtedy tylko jeden model Xiaomi Redmi Note 7.

Najpopularniejsze smartfony wśród Czytelników Antyweb

Jak to wygląda obecnie? Sytuacja odwróciła się, w TOP 10 mamy aktualnie 4 modele Xiaomi – Redmi Note 8 Pro, Note 9 Pro, Note 8T i Note 7, a z modeli Huawei pozostał tylko jeden – P30 Pro.

Z pozostałych ciekawostek ze smartfonów Apple korzysta już 16,54% Czytelników Antyweb, pół roku temu było to 13,68%. Z Samsungów nadal najbardziej popularny jest Galaxy S8, dalej mamy Galaxy A50, a w miejsce Galaxy S7 pojawił się na ostatnim miejscu Galaxy S10.

Najlepiej sprzedające się smartfony w 2020 roku na Allegro

Co ciekawe, wszystkie najpopularniejsze modele Redmi Note wśród Czytelników Antyweb, pokrywają się z TOP 3 najlepiej sprzedających się smartfonów w 2020 roku na Allegro – dane łącznie od wszystkich sprzedawców na tej największej platformie sprzedażowej w Polsce:

Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T Redmi Note 9 Pro iPhone 7

To chyba najlepiej tłumaczy tą diametralną zmianę w statystykach na Antyweb.

Najpopularniejsze systemy wśród Czytelników Antyweb

Jak już jesteśmy w statystykach, to zerknijmy na inne dane. Najpopularniejszym system jest nadal Android, co się nie zmieniło przez te pół roku. Obecnie korzysta z niego 60,8% Czytelników Antyweb, wcześniej było to 59,68%. Na drugim miejscu mamy Windowsa z udziałem 21,21% (zmiana z 23,54%) i na trzecim iOS, którego udział powiększył się z 12,65% do 15,06%.

Mobile vs desktop na Antyweb

Antyweba przeglądacie głównie na smartfonach, udział mobile stanowi tu już 73,43% (zmiana z 70,47%), desktop odpowiada za 24,61% ruchu (zmiana z 27,46%), no i podium zamykają tablety z wynikiem 1,96% (zmiana z 2,07%).

Najpopularniejsza przeglądarka wśród Czytelników Antyweb

Najpopularniejszą przeglądarką z kolei, z jakiej korzystacie jest nadal Google Chrome z ogromną przewagą nad pozostałymi – 57,79%, na drugim miejscu jest Safari z udziałem zaledwie 10,38%. Tu również się niewiele zmieniło, niewielkie straty są po stronie Chrome (zmiana z 60,06%), Safari (zmiana z 11,12%) i Firefoksie (zmiana z 5,53%), nieco zyskała Opera (zmiana z 3,56%) i Edge (zmiana z 1,39%).

Dane demograficzne Czytelników Antyweb

Dane demograficzne zebrane zostały od niemal połowy użytkowników odwiedzających naszą stronę. Największą grupę stanowią tu Czytelnicy z przedziału pomiędzy 25 a 34 lat – 34,80%, kolejny przedział to od 35 do 44 lat – 19,43%, a na trzecim miejscu od 18 do 24 lat – 16,01%. Mamy też sporą reprezentację wśród starszych użytkowników sieci, co nas bardzo cieszy. Podobnie zresztą, jak spory udział kobiet – 31,2%.