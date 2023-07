Mój Netflix - nowa zakładka w aplikacji mobilnej na iOS i Androida

Jeśli mimo dodawania do swoich list wybranych pozycji do obejrzenia, czy lajkowania tych, które się Wam podobały, nadal trudno Wam odnaleźć filmy i seriale, które chcielibyście obejrzeć na Netfliksie, ewentualnie ich znalezienie zajmuje Wam zbyt dużo czasu, nowa funkcja - Mój Netflix powinna ten problem rozwiązać.

To zupełnie nowa zakładka w aplikacji mobilnej Netflix, która w całości ma być poświęcona każdemu z jej użytkowników z osobna - mówiąc prościej, ma sprawić, że „Mój Netflix” będzie naprawdę „Mój”.



Dzisiaj przedstawiamy Mój Netflix — funkcję zaprojektowaną po to, by ułatwić i przyśpieszyć wybór tytułów do obejrzenia. Nowa karta, dostępna globalnie na urządzeniach z systemem iOS i Android, zapewnia łatwy dostęp do pobranych materiałów, polubionych filmów, seriali i programów oraz tytułów zapisanych na Mojej liście. Użytkownicy znajdą tam również informacje o obejrzanych zwiastunach, ustawionych przypomnieniach, tytułach, których nie obejrzeli do końca lub które oglądali ostatnio, a nawet więcej.