Smartfony Apple to urządzenia, które najdłużej na rynku „trzymają” swoją cenę wyjściową. Dlatego u operatorów tak rzadko można trafić na promocje na urządzenia tej marki, a jeśli chodzi o najnowsze ich wersje, taka sytuacja praktycznie się nie zdarza.

Promocja walentynkowa w Orange

Wyjątkiem jest aktualna promocja walentynkowa w Orange, w której dwie raty za wszystkie smartfony w ofercie, również najnowsze iPhone 12 bierze na siebie operator.

Warunkiem jest tu wybór jednego z dwóch abonamentów – Plan Mobilny 55 i Plan Mobilny 75. Sprawdzimy w tej promocji czy rzeczywiście Orange bierze te raty na siebie w abonamencie Plan Mobilny 75, przy zakupie najtańszego z najnowszych smartfonów od Apple – iPhone 12 mini 64GB 5G.

Dlaczego najdroższy abonament? Z dwóch powodów. Plan Mobilny 75 to nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 70 GB transferu danych w miesiącu. Do tego dochodzi nam w cenie abonamentu usługa Video Pass (jako osobna usługa kosztuje 20 zł miesięcznie), dzięki której można oglądać filmy i seriale na Netfliksie czy HBO GO bez zużywania podstawowego pakietu danych, który można w całości przeznaczyć na inne aktywności w sieci.

Drugi powód to dostęp w tym planie do sieci 5G Orange przez cały okres umowy, w Planie Mobilnym 55 jest on tylko do końca kwietnia.

Aktualnie w sklepie iPhone 12 mini 64GB 5G kosztuje 3 499 zł lub w 10 ratach 0% po 349,90 zł. Za ile go kupimy w promocji Orange?

iPhone 12 mini 64GB 5G w Orange

Na start zapłacimy za niego 299 zł i później w 22 ratach (2 raty płaci Orange) po 121 zł. Razem więc, za sam sprzęt po dwóch latach zapłacimy 2 961 zł, czyli 538 zł taniej niż w sklepie. To nam daje ponad 20 zł miesięcznie oszczędności, czyli więcej niż różnica pomiędzy Plan Mobilny 55 a Plan Mobilny 75, nie wspominając o dodatkowych 20 zł za usługę Video Pass, która w najdroższym abonamencie jest już zawarta.

iPhone 12 mini 64GB 5G dla dwojga w Orange

Skoro mamy Walentynki, to przeróbmy trochę tę promocję i sprawdźmy, ile zapłacimy za taki zestaw dla dwojga. W Orange jeśli dobieramy drugi numer do konta płacimy za niego 20 zł mniej, a więc dochodzi kolejna oszczędność na poziomie około 500 zł przez cały okres umowy.

Rozbijając to podsumowanie kosztów dla dwojga, na start za dwa smartfony iPhone 12 mini 64GB 5G zapłacimy 598 zł i później w 22 ratach po 242 zł. Razem za same urządzenia zapłacimy więc 5 922 zł, w sklepie ten koszt wyniósłby aktualnie 6 998 zł, czyli ponad tysiąc złotych więcej. Doliczamy do tego jeszcze 20 zł miesięcznie oszczędności na drugim numerze i w rezultacie robi nam się 1,5 tys. zł mniej. Taka obniżka przy zakupie najnowszych urządzeń Apple się raczej nie zdarza, więc to chyba najlepsza obecnie okazja na zakup iPhone 12 mini. Zarówno jeśli chodzi o pojedynczy zakup, jak i w wersji dla dwojga.

Jest wprawdzie jeszcze podobna promocja w Play, w której operator bierze na siebie 6 rat i opłat za abonament, ale wiążemy się w niej umową na 36 miesięcy i płacimy za raty i abonament przez 30 miesięcy. Koszt samego iPhone 12 mini wyniesie nas w niej na koniec 3 029 zł, a wraz z abonamentem Play SOLO L – 5 279 zł. Z kolei w Orange za zestaw iPhone 12 mini plus abonament Plan Mobilny 75 po dwóch latach zapłacimy 4 761 zł, czyli nadal 500 zł mniej, no i krótszy okres zobowiązania.

Źródło: Blog Orange.