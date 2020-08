T-Mobile, podobnie jak Play nie zastrzega ram czasowych i swoje 5G udostępnia wszystkim swoim klientom, którzy wykupili dowolny abonament z tych obowiązujących od 19 września 2019 roku.

Wracając jeszcze na koniec do Orange zastanawiam się teraz, jak rozwiążą sprawę z dostępem do nowej technologii dla klientów Nju Mobile, wszak tam najdroższy abonament kosztuje 39 zł. Prawdopodobnie więc do 18 sierpnia pojawi się nowa oferta w tej submarce z trzecim planem za minimum 70 zł. Ewentualnie klienci Nju Mobile będą musieli się obejść ze smakiem albo przenieść się do Orange lub Orange Flex, by móc skorzystać z 5G na swoich urządzeniach.

Mapy zasięgu 5G

Źródło: Blog Orange.