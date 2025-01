Google miesza z cenami. Tłumaczymy nowy cennik

Google zrobiło niespodziankę posiadaczom abonamentów Google Workspace. Rozwiązania Gemini, które wcześniej były opcjonalnym zakupem trafiają do wszystkich planów. Ile przyjdzie za to zapłacić?

Google Workspace, które przed 2020 rokiem znany był jako G Suite, jest zestawem aplikacji chmurowych, który zmienia sposób, w jakim zespoły w firmach komunikują się między sobą i współpracują. Znajdziemy tu wszystko, czego potrzebujemy: firmowe adresy e-mail w Gmailu, Kalendarz Google do zarządzania czasem, Google Drive do przechowywania plików oraz aplikacje biurowe takie jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje.

Dzięki tym narzędziom firmy w łatwy i wygodny sposób mogą tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty, a także organizować spotkania online za pomocą Google Meet. Google Workspace to także sztuczna inteligencja w postaci Gemini. Jednak do tej pory, by móc z niej korzystać, firmy musiały dopłacać – i to całkiem sporo. To zmienia się wraz z zapowiedziami Google, dzięki którym funkcje Gemini trafiają do planów Google Workspace bez konieczności kupowania specjalnych pakietów:

Twój abonament Google Workspace otrzyma nowe funkcje AI, które pomogą zwiększyć produktywność i innowacyjność użytkowników. W związku z tymi zmianami od 17 marca 2025 r. będziemy też aktualizować ceny subskrypcji. Od dziś przez następne kilka miesięcy będziemy dodawać nowe funkcje oparte na AI, które pomogą zwiększyć produktywność i innowacyjność Twoich użytkowników. Wcześniej te funkcje były dostępne tylko w dodatku Gemini w Google Workspace.

Co oferuje Gemini w ramach poszczególnych planów Google Workspace? W zależności od tego, czy wybierzecie Business Starter, Business Standard i Business Plus, w ramach abonamentu dostępne będą Asystent AI Gemini w Gmailu oraz funkcja czatuj z AI w aplikacji Gemini. Użytkownicy wariantów Standard i Premium otrzymują dodatkowo Asystenta AI Gemini w Dokumentach, Meet i innych usługach, możliwość utworzenia ekspertów AI, oraz dostęp do Asystenta AI do pozyskiwania informacji (NotebookLM Plus).

Google miesza w swojej ofercie. Nowy cennik zaskakuje pozytywnie

Jak wygląda nowy cennik? Funkcje oparte na AI w wersjach Google Workspace nie wymagają już zakupienia "dodatku Gemini", który poprzednio kosztował dość sporo – równowartość 20 dolarów miesięcznie przy rocznym planie lub 24 dolary przy miesięcznej subskrypcji. I to dla pojedynczego użytkownika. Jeśli w zespole było więcej osób korzystających z Google Workspace, cena ta szybko stawała się mocno odczuwalna. Do teraz. Google informuje, że narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję będą udostępnione "za darmo", jednak cena samych abonamentów nieco wzrośnie – na szczęście nie tak dużo, jak można było zakładać. Obecny cennik wygląda następująco:

Business Starter

abonament elastyczny (cena za miesiąc) – 37,80 zł

abonament roczny (cena za miesiąc) – 31,50 zł

Business Standard

abonament elastyczny (cena za miesiąc) – 75,60 zł

abonament roczny (cena za miesiąc) – 63 zł

Business Plus

abonament elastyczny (cena za miesiąc) – 118,80 zł

abonament roczny (cena za miesiąc) – 99 zł

Ceny dotyczy pojedynczego konta użytkownika.

Zmiany związane z aktualizacją cennika już obowiązują nowych użytkowników i subskrybentów Google Workspace Business. Ci, którzy już mają aktywne abonamenty, nowe opłaty zostaną naliczane od 17 marca tego roku. To doskonała wiadomość dla firm, które korzystają z rozwiązań Google do prowadzenia swojej działalności i udostępniają je swoim pracownikom. Oszczędność ponad 80 złotych na użytkowniku miesięcznie powinna być mocno zauważalna dla wszystkich.

Więcej na temat zmian oraz dostępności poszczególnych funkcji AI/Gemini dla poszczególnych planów Business Starter, Business Standard i Business Plus znajdziecie na stronach Google.