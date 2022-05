Planujesz zakup smartwatcha? Jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Technologie ubieralne z każdym rokiem zyskują na popularności. Rynek stale rośnie - a zadowolonych użytkowników przybywa. Dla wielu zakup smartwatcha czy opaski fitness okazał się być krokiem milowym w dbaniu o zdrowie. Nawet jeżeli tamtejsze pomiary nie są w 100% celne i nie mogą zastąpić profesjonalnych akcesoriów medycznych, dają jako-taki ogląd, a do tego tamtejsze statystyki zachęcają do działania. Wskazanie jakie są najlepsze smartwatche dostępne na rynku to trudne zadanie - wszystko zależy od preferencji i potrzeb poszczególnych użytkowników. Dlatego warto zastanowić się nad tym czego oczekujemy od tego urządzenia, a także w jakich widełkach cenowych poszukujemy zegarka.

Wygląd się nie liczy, ale...

Wybierając smartwatch trzeba mieć na uwadze, że jest to akcesorium, które niemal cały czas będzie pozostawało na naszym nadgarstku. Zanim przejdziemy do opcji i możliwości urządzenia, warto zrobić pierwszy przesiew w oparciu o to, jak zegarek wygląda. Jego wielkość (opcjonalnie: jakie warianty wielkości są dostępne), kształt, a także typ tarczy. Smartzegarki wcale nie muszą być cyfrowe i wyglądać jak mini-komputer. Coraz więcej pojawia się modeli hybrydowych, łączących wszystko co najlepsze ze światów cyfrowych i klasycznych urządzeń. Poza tym warto też zwrócić uwagę na opcje tarcz jakie są do wyboru, a także dodatkowych akcesoriów (rozmaitych etui, opcji związanych z paskami). Kombinacji są tysiące, grunt, by wpisały się w nasze gusta. Wyjątkiem mogą okazać się smartwatche do pływania – tutaj wygląd to jedno, ale poza wyglądem warto upewnić się, że urządzenie ma odpowiednią klasę odporności – zwłaszcza jeżeli planujecie to robić w słonej wodzie!

System ma znaczenie. Na rynku smartwatchy jest ich kilka, ale...

Poza wyglądem kluczowe jest też to, jak smartwatch działa i z jakimi urządzeniami współpracuje. Lwią część urządzeń dostępnych na rynku można podłączyć do obu wiodących systemów mobilnych: Androida oraz iOS. Warto jednak mieć na uwadze, że najpopularniejszy smartwatch na świecie - Apple Watch - współpracuje wyłącznie ze smartfonami firmy Apple, czyli iPhone'ami, a przynajmniej natywnie. Użytkownicy znaleźli sposoby na wymuszenie podłączenia zegarka Apple z Androidem, jednak dla większości nie będzie to gra warta świeczki: ze względu na kombinacje i specyfikę tej operacji akumulator wyczerpuje się znacznie szybciej, zegarek pozbawiony jest wielu funkcji, zaś sam system nie ma wygodnej aplikacji do zarządzania zbieranymi przez zegarek danymi. Dlatego zanim zdecydujemy się na któryś z modeli - warto przejrzeć możliwości oferowane przez tamtejsze rozwiązania. Warto też sprawdzić jaki czas na jednym ładowaniu oferuje sprzęt - te potrafią się wahać od jednego, do nawet kilkudziesięciu dni. Zawsze jednak jest coś za coś. Nie oznacza to jednak, że smartwatche do biegania czy smartwatche na rower na jednym systemie będą gorsze od drugiego – za to odpowiedzialne są przede wszystkim zestawy i jakość wykorzystanych sensorów.

Kupujesz smartwatch z myślą o sporcie? Wybierz rozsądnie

Rynek wearables, czyli technologii ubieralnych, jest niezwykle dynamiczny. Regularnie, co kilka miesięcy, pojawiają się nowe sprzęty, niekoniecznie więc najlepsze smartwatche sprzed kilkunastu miesięcy wciąż będą na tronie. Warto jednak zachować umiar i wczytać się w specyfikację, poznać opinie innych użytkowników oraz recenzentów, nim podejmiemy decyzję o zakupie. Czasem wybór modelu nieco starszego, czy z niższej półki, może okazać się dla nas w zupełności wystarczającym. A przy okazji mamy szansę zaoszczędzić nawet kilkaset złotych! Jeżeli poszukujesz inteligentnego zegarka z myślą o konkretnej dyscyplinie sportowej - warto przejrzeć je pod tym kątem. Nie brakuje na rynku modeli, które skupiają się przede wszystkim na byciu przedłużeniem dla naszego smartfona. Ale jest też wiele modeli typowo sportowych. W sklepie RTV Euro AGD możecie w dedykowanych kategoriach przeglądać m.in. do biegania, pływania, na rower czy smartwatche na siłownię. W ten sposób można łatwo dotrzeć do urządzeń, które na pewno sprawdzą się przy naszych potrzebach.

Cena - to ona może odegrać kluczową rolę przy wyborze

Ceny smartwatchów potrafią zaczynać się już w okolicach 200-300 złotych, a kończyć na ich wielokrotnościach. Czasem wnętrze może pozostać to samo, a o znacznie wyższej cenie, niż ta obowiązująca w podstawowym modelu, decydują takie aspekty jak rodzaj wykończenia czy opaska. Jak na dłoni widać to chociażby w Apple Watchu, którego siódma odsłona w podstawowej wersji startuje już od 1999 złotych. Kiedy jednak zdecydujemy się na kopertę ze stali nierdzewnej, zegarek staje się o 1549 złotych droższy. Kolejnych kilkaset złotych zostanie doliczone przy wyborze innej koperty. Dlatego decydując się na wybór smartwatcha, warto sprawdzić wszystkie opcje związane z wariantami urządzenia, a poza tym podejrzeć także ceny urządzeń poprzedniej generacji. Może bowiem okazać się, że zmian jest jak na lekarstwo, wciąż pozostają w ofertach sklepów i okażą się dużo bardziej korzystną opcją bez konieczności pójścia na większe kompromisy. Czy nawet wyboru spośród produktów innego producenta, który z różnych powodów mniej nam się podoba, ale znajduje się w naszym zasięgu cenowym.

