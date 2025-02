Najlepsze smartfony do 2000 złotych [STYCZEŃ 2025]

Na rynku nie brakuje modeli smartfonów oferujących świetny stosunek jakości do ceny. Znalezienie najlepszego telefonu w budżecie do 2000 złotych może nie być jednak prostym zadaniem. Wybór jest naprawdę duży. Właśnie dlatego przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych modeli, które idealnie łączą funkcjonalność, wydajność i ciekawy design. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Neo to smartfon o ciekawym designie i solidnej specyfikacji. Jego ekran P-OLED o odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości 2670 x 1220 pikseli zapewnia dobrą jakość obrazu. Model waży zaledwie 171 gramów, co czyni go jednym z lżejszych na rynku. Bateria o pojemności 4310 mAh obsługuje szybkie ładowanie 68W, co sprawdzi się przy intensywnym użytkowaniu.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro łączy wydajność z przystępną ceną. Wyposażono go w procesor MediaTek Helio G100 Ultra, który zapewnia płynne działanie w codziennych zastosowaniach. Aparat główny o rozdzielczości 200 MP może zainteresować osoby, które fotogrtafują nieco więcej niż posiłki i własna buzia przed treningiem. Oferuje też szybkie ładowanie 145W.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55 oferuje niezawodność, z której słynie marka. Smartfon posiada 6,6-calowy ekran Super AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, co zapewnia dobrą jakość obrazu. Potrójny aparat (50 MP, 12 MP ultraszerokokątny i 5 MP makro) umożliwia różnorodne zastosowania fotograficzne. Bateria o pojemności 5000 mAh powinna wystarczyć na cały dzień pracy.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a to propozycja z czystym systemem Android, co może spodobać się osobom ceniącym prostotę i minimalizm. Smartfon działa na procesorze Tensor G3, który zapewnia odpowiednią wydajność. Aparat główny 64 MP, znany z serii Pixel, oferuje dobrą jakość zdjęć. Google obiecuje aż siedem lat aktualizacji systemu, co czyni ten model długoterminowym wyborem.

Realme GT 6T

Realme GT 6T to model skierowany do osób poszukujących wydajności w rozsądnym budżecie. Wyposażony w ekran AMOLED LTPO o przekątnej 6,78 cala i odświeżaniu 120 Hz, zapewnia odpowiednie wrażenia wizualne. Bateria o pojemności 5500 mAh powinna wystarczyć na dwa dni przeciętnej pracy, a szybkie ładowanie 120W może być praktyczne w codziennym użytkowaniu. Aparat główny 50 MP zapewnia odpowiednią wszechstronność jeśli chodzi o robienie zdjęć.

Xiaomi POCO X7 Pro

POCO X7 Pro to kolejny model na liście, który może zainteresować osoby poszukujące wydajności w rozsądnej cenie. Zastosowano w nim procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra oraz 512 GB pamięci wewnętrznej, co umożliwia płynną pracę z aplikacjami. Ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz oraz bateria o pojemności 6000 mAh to dodatkowe atuty tego modelu.

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a) Plus wyróżnia się oryginalnym designem i minimalistycznym podejściem. Charakterystyczne podświetlenie Glyph na pleckach pełni funkcję powiadomień i nadaje mu unikalny wygląd. Smartfon jest wyposażony w ekran AMOLED i solidny procesor, co sprawia, że może być interesującą opcją dla osób szukających niestandardowego urządzenia.

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE, choć wprowadzony na rynek kilka lat temu, nadal jest solidnym wyborem. Wyposażony w ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości, procesor Snapdragon 888 i potrójny aparat, sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Obniżona cena sprawia, że mieści się w budżecie do 2000 złotych. Niestety obecnie trudno już go dostać, więc trzeba liczyć na okazjonalne wyprzedaże...

Wybór smartfona do 2000 złotych w 2025 roku to niełatwe zadanie, ale możliwości jest naprawdę sporo. Jeśli zależy Ci na regularnych aktualizacjach i świetnych zdjęciach, postaw na Google Pixel 8a. Fanów designu przyciągnie Nothing Phone (2a) Plus, a osoby szukające wydajności docenią Realme GT 6T lub Xiaomi POCO X7 Pro. Każdy z wymienionych modeli to solidny wybór, więc decyzję warto dostosować do własnych potrzeb i preferencji. Pamiętaj też, aby śledzić promocje – szczególnie podczas wyprzedaży!