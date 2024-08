Najstraszniejsze premiery 2024: Horrory, które musisz zobaczyć!

Top 10 horrorów 2024: Przygotuj się na koszmary!

Rok 2024 przyniósł do tej pory wiele nowych, przerażających filmów, które zyskały uznanie zarówno wśród krytyków, jak i wśród widzów na całym świecie. Są też takie produkcje, na które musimy jeszcze chwilę poczekać. W tym artykule przedstawiamy najlepsze horrory 2024 roku, które warto zobaczyć, a także takie, które ukażą się niedługo. Przygotujcie się na mrożące krew w żyłach przeżycia.

Najlepsze horrory 2024

Rok 2024 przyniósł wiele wyjątkowych horrorów, które zaskakują, przerażają i wciągają nas w mroczne światy pełne tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. Oto lista najlepszych horrorów tego roku, które warto zobaczyć (lub warto na nie poczekać).

The Devil's Bath (Kąpiel diabła)

Severin Fiala i Veronika Franz powracają z filmem "The Devil's Bath", który zabiera nas do Austrii, ale... nie tej współczesnej. Akcja tego horroru dzieje się w 1750 roku. Główna bohaterka, religijna kobieta o imieniu Agnes, po ślubie zaczyna zmagać się z demonicznymi siłami zła. Ogromne napięcie i przerażająca atmosfera sprawiają, że film można uznać za jeden z najbardziej pamiętnych horrorów roku.

A Quiet Place: Day One (Cice miejsce: Dzień pierwszy)

Michael Sarnoski wyreżyserował spin-off popularnej produkcji z 2018 roku, który pokazuje pierwszy dzień inwazji obcych reagujących na dźwięk. Film skupia się na grupie nieznajomych, którzy muszą przeżyć w chaosie nowojorskiej metropolii. W rolach głównych występują Lupita Nyong'o i Joseph Quinn.

Immaculate (Niepokalana)

W filmie "Immaculate" Michael Mohan przenosi nas do klasztoru we Włoszech, gdzie młoda zakonnica, grana przez Sydney Sweeney, odkrywa, że jest w ciąży. Coś, co początkowo zostało wzięte za cud, może doprowadzić do tragedi. Produkcja łączy elementy horroru religijnego z intensywnym zagęszczeniem emocji i świetną grą aktorską, tworząc miks, który zostaje z nami długo po zakończeniu seansu.

The Watchers

'The Watchers" to reżyserski debiut Ishany Night Shyamalan, córki znanego mistrza kina grozy, M. Night Shyamalana. Scenariusz filmu bazuje na powieści A.M. Shine'a pod tym samym tytułem. Historia skupia się na młodej artystce, która zostaje uwięziona w lesie w Irlandii wraz z trzema nieznajomymi, gdzie śledzą ich tajemnicze istoty. Klimat grozy i niepewności towarzyszy nam przez cały film.

Longlegs (Kod zła)

Yvan George przedstawia mroczną opowieść o młodej agentce FBI, która odkrywa okultystyczne powiązania seryjnego mordercy. Film wyróżnia się gęstą atmosferą i niepokojącym klimatem, idealnym dla fanów produkcji z pogranicza horroru i thrillera.

Trap (Pułapka)

M. Night Shyamalan powraca z kolejną tajemniczą produkcją, której fabuła jest owiana tajemnicą. "Trap" obiecuje być kolejnym mrocznym i zaskakującym dziełem, które wciągnie widzów napięciem i niespodziewanymi zwrotami akcji, które są znakiem rozpoznawczym reżysera.

Late Night With the Devil

Colin i Cameron Cairnes przedstawiają historię gospodarza talk-show z lat 70., który w desperackiej próbie zwiększenia oglądalności zaprasza do swojego programu samego diabła. Wydarzenia na żywo szybko przeradzają się w przerażający spektakl pełen grozy i napięcia.

Alien: Romulus (Obcy: Romulus)

Fede Alvarez zaprasza nas na kolejną odsłonę kultowej serii "Alien". Film skupia się na grupie młodych ludzi przebywających na odległej planecie, którzy muszą stawić czoła najstraszniejszej formie życia we wszechświecie. "Alien: Romulus" trafi do kin 15 sierpnia. Trailer wskazuje na to, że film może być pełen napięcia i przerażających momentów, które zadowolą zarówno fanów serii, jak i horrorów w klimatach sci-fi. Warto też odnotować, że producentem filmu jest Ridley Scott, autor kultowego "Ósmego pasażera Nostromo".

In a Violent Nature

Chris Nash stworzył film “In a Violent Nature”, który odpowiada poniekąd obrazem na pytanie: co by było, gdyby slasher był opowiedziany z perspektywy mordercy? Produkcja śledzi losy Johnny’ego, zabójcy przebywającego w kanadyjskiej dziczy, który wstaje z grobu i zaczyna swoje krwawe żniwo.

Cuckoo

Hunter Schafer, Jessica Henwick i Dan Stevens – to m.in. tych aktorów można zobaczyć w “Cuckoo”, filmie, który skupia się na 17-letniej Gretchen odwiedzającej niemieckie Alpy z ojcem i nową rodziną. Dziewczyna jest nękana przez dziwne dźwięki i krwawe wizje, aż odkrywa szokujący sekret właściciela kurortu oraz niepokojących eksperymentów, które tam przeprowadza.

Rok 2024 przyniósł (i jeszcze przyniesie) wiele niezapomnianych horrorów, które z pewnością przypadną do gustu miłośnikom mocnych wrażeń. Właściwie każdy z tych filmów oferuje inne podejście do gatunku, co może zapewnić sporo emocji. Znasz inne ciekawe horrory z 2024 roku? Koniecznie daj znać w komentarzach.