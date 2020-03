Filmy w czasach zarazy, czyli najlepsze produkcje o epidemiach i wirusach

Filmy o wirusie

Filmy w różnoraki sposób podchodzą do tematu zarazy. Bardzo często możemy spotkać się po prostu z bardzo apokaliptyczną wizją całości. Na szczęście istnieje cała masa produkcji, która nie jest robiona na jedno kopyto. Spośród licznych filmów odnoszących się do tego tematu postarałam się wybrać te najciekawsze i w jakiś sposób wyróżniające się na tle innych. A jaki jest wasz ulubiony film związany z zarazą?

12 małp (1995)

W roku 2035 nieznanych wirus zaczyna wyniszczać ludzkość. Z życiem uchodzi zaledwie 1% populacji, ukrywając się pod ziemią. Jeden z więźniów zostanie wysłany w przeszłość do roku 1996, aby zebrać potrzebne informacje na temat pochodzenia wirusa. Jak łatwo się domyślić, nie wszystko jednak idzie w odpowiedni sposób, a sytuacja robi się dużo bardziej skomplikowana. Historia wciąga i dostarcza zdrowej rozrywki, a to przecież najważniejsze.

Epidemia (1995)

Rok 1967. Nieznany wirus dziesiątkuje ludzkość, odbierając im nadzieję. Zaraza zostaje jednak opanowana. Po 27 latach ta sama śmiertelna pandemia powraca i zaczyna zbierać zupełnie nowe żniwa. Film warto obejrzeć przede wszystkim dla doborowej obsady. Prosta opowieść dla tych, którzy po prostu lubią kino katastroficzne i chcieliby zobaczyć w nim wielkie oraz cenione na całym świecie nazwiska.

Jestem legendą (2007)

Tajemniczy wirus wymordował prawie całą ludzkość. Część z tych, którzy przeżyli, zamieniła się w krwiożercze bestie. Samotnie żyjący naukowiec stara się odnaleźć szczepionkę, która odwróci mutację. To jedna z tych hollywoodzkich wizji apokalipsy, którą jednak warto poznać, chociażby dla samego porównania z wizjami innych twórców. Prosta, ale wciągającą opowieść zainteresowała całą masę widzów z całego świata.

Ludzkie dzieci (2006)

Przyszłość, w której ludzie utracili zdolność reprodukcji. Oczywiście w trakcie filmu pojawia się postać, która była w stanie zajść w ciążę i to ona jest główną osią zainteresowania rządu, ale i anarchistycznych frakcji. Wszyscy chcą ją wykorzystać do własnych celów politycznych. Produkcja jest świetnie zrealizowana pod względem operatorskim jak i aktorskim. To po prostu kawał dobrego kina, które naprawdę warto zobaczyć, jeśli odpowiadają wam tego typu klimaty.

Miasto ślepców (2008)

Tajemniczy wirus sprawia, że w mieście wybucha epidemia ślepoty. Chorzy są zamykani w szpitalu, w którym panują wręcz nieludzkie warunku. Główna bohaterka z jakichś przyczyn wciąż jednak ma wzrok. Udając ślepą, trafia do szpitala wraz z mężem, aby mu pomóc. Okazuje się nadzieją dla wszystkich chorych. Dramatyczna opowieść o tym, jak utrata zmysłu może pogrążyć nas wszystkich w chaosie, pokazująca zezwierzęcenie zarówno chorych jak i tych, którzy powinni się nimi zajmować.

Siódma pieczęć (1957)

Wyjątkowa, metaforyczna opowieść o rycerzu powracającym z wyprawy krzyżowej. Staje on do szachowego pojedynku ze Śmiercią, w którym walczy o własne życie. W tle rozgrywa się dramat związany z zarazą Czarnej Śmierci. Świetna produkcja, która wyszła spod rąk Ingmara Bergmana. Klasyk, o którym wielu zapomniało, a zdecydowanie nie powinno. To nie jest, wbrew pozorom, obraz skrajnie pesymistyczny. To opowieść pełna grozy, ale i błyskotliwego komizmu.

Wiecznie żywy (2013)

Coś dla tych, którzy chcieliby w każdej tragedii odnaleźć trochę radości i śmiechu. Komedia odpowiada o epidemii zmieniającej ludzi w zombie. Główny bohater, który jest również zarażony, w pewnym momencie spotyka dziewczynę, którą ratuje przed podobnymi sobie i… zakochuje się. Optymistyczne i bardzo amerykańskie przesłanie o nowym starcie, ciepła historia o miłości z niewielką ilością przemocy – to po prostu dobra odskocznia dla tych zbyt zestresowanych.