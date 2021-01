Szukasz sporej dawki emocji? Oto najlepsze filmy o porwaniach

Filmy o porwaniach

Porwania bardzo często są wykorzystywanym motywem w filmach sensacyjnych i nie tylko, a wszystko ze względu na ich silne oddziaływanie na widza. Wzbudzanie silnych emocji iepewność, strach, uciekający czas powodują, że seans potrafi wciągnąć. Takie

Najlepsze filmy o porwaniach XX wieku

Funny games

Wyjazd nad jezioro do letniskowego domku zapowiada się dla Anny i George’a oraz ich dziecka wręcz wyśmienicie. Na miejscu poznają dwóch młodych mężczyzn, Paula oraz Petera, których przedstawił im sąsiad. Obydwaj zaczynają przejawiać agresywne zachowanie, znęcają się nad rodziną psychicznie oraz fizycznie organizując zabawy.

Misery

Nakręcony na podstawie książki Stephena Kinga film opowiada o pisarzu, który uległ wypadkowi samochodowemu. Stracił kontrolę nad pojazdem i zjechał z drogi. Gdy był nieprzytomny otoczyła go opieką fanatyczna sympatyczka jego twórczości – kobieta nie zamierza jednak wypuścić mężczyzny po tym, jak dojdzie on do zdrowia.

Incydent

Wyprawa małżeństwa przez Amerykę samochodem zostanie przerwana awarią auta. Amy decyduje się wsiąść do przejeżdżającej ciężarówki, by dotrzeć do pobliskiego baru w celu wezwania pomocy. Po naprawie auta Jeff zorientuje się, że w umówionym miejscu spotkania nie ma jego żony, więc rozpoczyna poszukiwania.

Na żywo

Księgowy Gene Watson zostaje postawiony w trudnej sytuacji, gdy jego 6-letnia córka zostaje porwana, a jemu zostaje zlecone zabójstwo. Porywacze grożą śmiercią córki, jeśli mężczyzna nie wywiąże się z powierzonego zadania. Mając tylko półtorej godziny będzie musiał znaleźć wyjście z tej sytuacji.

Okup

Syn właściciela linii lotniczych zostaje porwany. Za 9-letniego chłopca żądane jest 2 miliony dolarów okupu, ale mężczyzna nie zamierza płacić – decyduje się na wystąpienie w telewizji na żywo, gdzie wyznacza cenę nagrodę za pomoc w schwytaniu porywaczy.

Najlepsze filmy o porwaniach XXI wieku

Uprowadzona

W trakcie wycieczki do Francji córka byłego członka sił specjalnych zostaje uprowadzona. Mężczyzna postanawia ruszyć śladem porywaczy, by odzyskać córkę, która najprawdopodobniej stała się żywym towarem. Bryan będzie musiał zmierzyć się z całym gangiem handlującym kobietami.

Split

Mężczyzna cierpiący na rozdwojenie jaźni porywa dziewczyny i więzi je w podziemiach. Wielokrotna osobowość sprawia, że dochodzi do wielu konfliktów w jego głowie i nie jest jasne, która z nich zdoła przetrwać eliminując pozostałe. Psychiatra pomaga mu walczyć z chorobą, ale nie do końca zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowi Kevin.

Siedem sióstr

Ze względu na przeludnienie Ziemi wprowadzone zostają rygorystyczne przepisy pozwalające na posiadanie jednego dziecka. Gdy rodzą się siedmioraczki, rodzina postanawia dać szansę im wszystkim, pozwalając a wychodzenie z domu w jeden dzień tygodnia, jako jedna osoba. Pewnego dnia, jedno z dzieci nie wraca.

To my

W trakcie rodzinnego wyjazdu w domku na plaży zjawiają się nieproszeni gości. Rodzice z dwójką dzieci będą musieli odgadnąć ich zamiary i walczyć o własne życie w tej pokręconej, nie posiadającej zasad grze.

Wieczór gier

Jeśli w trakcie wieczoru gier dochodzi do porwania oraz morderstwa, to nikt nie będzie podejrzewać, że rozgrywka odbywa się naprawdę. A powinien, bo nie każdy ma dobre zamiary i za rozwikłanie tej zagadki będzie można zapłacić wysoką cenę.

Kapitan Phillips

Oparta na faktach historia opowiadająca o wydarzeniach z 2009 roku, gdy transportowiec pod dowództwem Richarda Philipsa został uprowadzony przez somalijskich piratów.

Alone

Podróżująca samotnie kobieta straciła niedawno partnera. W trakcie wyprawy wdowa zostaje porwana przez zabójcę, ale zdołała mu uciec. Teraz znalazła się kompletnie sama w dziczy, gdzie będzie musiała zrobić naprawdę wiele, by przetrwać.

Labirynt

Do czego zdolny będzie ojciec i mąż, by chronić swoją rodzinę? Po tym, jak dwie dziewczynki zostają porwane, rodzic jednej z nich bierze sprawy w swoje ręce, ponieważ podejrzany o porwanie mężczyzna zostaje zwolniony z aresztu z powodu braku dowodów.

Na jakiej platformie VOD można zobaczyć dobre filmy o porwaniach?

Najbardziej uniwersalną platformą pozostaje w tej chwili Apple TV (iTunes), gdzie można wypożyczyć lub kupić większość opisywanych filmów. Jeśli natomiast wolicie inne usługi albo liczycie, że w ramach abonamentu zobaczycie polecane filmy o porwaniach, to zalecam skorzystać z takich stron jak Upflix.pl, gdzie możecie przeszukać jednocześnie wiele katalogów usług VOD.