Najlepsze filmy na VOD których nie widzieliście, a powinniście

Wiele dobrych filmów ginie niestety w natłoku wielkich produkcji. Śledząc wyłącznie największe hity możemy ominąć wiele wartościowych produkcji, które tylko czekają na ich odkrycie.

Najlepsze niepopularne filmy

Czas pandemii oraz domowa majówka to idealny moment, aby nadrobić wszelkie filmowe zaległości. Nie zawsze trzeba jednak sięgać po absolutne klasyki kina, których wstyd nie znać. Filmy, które nie odbiły się wielkim echem, również często są warte uwagi. Poniżej znajdziecie listę takich produkcji, które są obecnie dostępne na jednym z VOD obecnych w Polsce. Wybierając filmy, kierowałam się liczbą ocen w serwisie FilmWeb, ostatecznie umieszczając tu tylko te, które zdobyły ich mniej niż 15 000 tysięcy ocen.

Bardzo się cieszę, że przekonujecie się do VOD Amazonu – Prime Video. Naprawdę są ku temu powody

American Honey

Dostępny na: Cineman, VOD.pl

Główna bohaterka, Star, pragnie wyrwać się z małego miasteczka, w którym mieszka. Kolejna kłótnia w domu staje się motywacją, aby wreszcie uciec. Napotyka grupę młodych ludzi, którzy włóczą się po Ameryce na własnych zasadach. Imprezy pod gwiazdami, poczucie wolności i noce w motelach były dokładnie tym, czego Star potrzebowała. Wspólne przygody Star i gromady rodzą w nich fascynacje i uczucia, które szybko zostaną wystawione na próbę. Dobry sposób na własną ucieczkę w świat filmu.

Camile Claudel, 1915

Dostępny na: Cineman, VOD.pl

Film dla tych, którzy nie boją się ciszy. W roku 1915 Camille Clauder zostaje wysłana przez rodzinę do ośrodka dla umysłowo chorych. Rzeźbiarka czeka tam na odwiedziny swojego brata. Dręczą ją obsesje, paranoja i apatia. Otaczają ją zimne ściany i pozbawieni władzy nad umysłem pensjonariusze. Smutek i nadwrażliwość bohaterki nie pozwalają jej trwać nawet w namiastce szczęścia. W zamknięciu coraz to bardziej oddala się od sztuki i samej siebie. Przeszkadza wam, że francuskie kino to głównie dialogi? Dajcie szanse tej produkcji.

Dope

Dostępny na: iTunes, Chili, Rakuten

Produkcja opowiada o czarnoskórych nastolatkach z obsesją na punkcie hip-hopowej subkultury z lat 90. Tworzą zespół Awreeoh, którego piosenka „Don’t Get Deleted” została utworem promującym film. Razem próbują przetrwać w niezbyt przyjemnym sąsiedztwie, radząc sobie z własną codziennością. Produkcja balansuje między lekką komedią, a „gangsta” gramatem. Wciągający film o dojrzewaniu nie tylko dla nastolatków.

Nazywam się Cukinia

Dostępny na: TVP VOD

Dziewięcioletni chłopiec zwany Cukinią trafia do domu dziecka, w którym poznaje innych podpiecznych tego ośrodka. Cukinia z początku ma problemy z przystosowaniem się do otoczenia, jednak z czasem udaje mu się odnaleźć przyjaciół, w których odnajduje wsparcie. Specyficzna animacja zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ciekawe odróżnienie od tego, co wszyscy znamy z najpopularniejszych bajek. Mądre i pełne wrażliwości kino dla całej rodziny.

Plac zabaw

Dostępny na: Player, Netflix, Ipla, TVP VOD

Koniec roku szkolnego w niewielkim miasteczku przynosi za sobą wiele niespodzianek. Dwunastoletnia Gabrysia pragnie wyznać miłość koledze z klasy. Intymna rozmowa, do której zmusiła swojego wybranka, bardzo szybko wymyka się spod kontroli, doprowadzając dzieci w miejsca w ich psychice, o których wcześniej nawet nie myślały. Ta produkcja to specyficzne uderzenie w twarz. Obserwacja rzeczywistej przemocy, buntu i krytyki otoczenia. Seans dla widzów może być poruszający i zmuszający do przykrych refleksji.

Wyznania nastolatki

Dostępny na: iTunes Store, Chili

San Fransisco, lata 70. Nastolatka nawiązuje romans z… chłopakiem swojej matki. Kontrowersyjny obraz trudnego dorastania. Bardzo dobra i pełna charyzmy rola główna, wciągająca opowieść oraz świetne zarysowanie czasów i sytuacji stały się gwarancją sukcesu tej produkcji. Gorzki film, zdecydowanie nie dla każdego. Chętni widzowie jednak mogą wraz z główną bohaterką zgłębiać kolejne tajniki kobiecości, odkrywając na nowo wchodzenie w dorosłość.