Najlepsze banki w Polsce w opinii ich klientów

Klienci w Polsce rzadziej migrują pomiędzy bankami, rzadziej przynajmniej w porównaniu z klientami operatorów telekomunikacyjnych. Składa się na to przede wszystkim dużo większa trudność, zwłaszcza kiedy do przeniesienia mamy też różne kredyty czy inne zobowiązania, a i niekoniecznie mamy pewność czy w nowym miejscu będzie nam lepiej z naszymi finansami.

Tak więc takie rankingi opinii samych klientów są w takich przypadkach przydatne i jak najbardziej wartościowe.

W rankingu ARC Rynek i Opinia, klienci banków przyznawali im punkty w kilku kategoriach: satysfakcja, lojalność, punkty styku oraz opłaty i prowizje. Maksymalnie w każdej kategorii do zdobycia było 100 punktów. Oto wyniki.

Podobnie, jak w zeszłym roku średnia przyznawanych punktów bankom wyniosła 77. Najwięcej jednak zdobył ponownie ING Bank Śląski, na drugim miejscu uplasowały się ex aequo mBank i Bank Millennium, które w 2020 roku zajęły odpowiednio miejsce 2 i 3.

Z kolei banki z 3 miejsca za zeszły rok - Alior Bank i Santander Bank Polska awansowały w porównaniu z rokiem 2020 z miejsc 6 i 7.

Tak więc musiały w ostatnim roku sporo zmienić w zakresie jakości obsługi, samej oferty oraz wdrożeń nowych rozwiązań z zakresu bankowości internetowej i mobilnej - to główne kryteria oceny satysfakcji klientów.

W rankingu lojalności, a więc skłonności do ponownego wyboru usług swojego banku, ale także do polecania ich znajomym czy rodzinie, wygrał ponownie ING Bank Polski, wyprzedzając Bank Millennium, oraz mBank i Santander Bank Polska, który i w tej kategorii awansował z odległego miejsca.

Warto tu zauważyć, że w najmłodszej grupie badanych najwyższym wskaźnikiem lojalności cieszył się mBank.

Grzegorz Sygnowski z ARC Rynek i Opinia, autor badania:

Od lat numerem jeden większości zestawień w naszym badaniu, w tym zestawień głównych – satysfakcji i lojalności – jest ING Bank Śląski, co świadczy o stałym utrzymywaniu bardzo dobrej jakości i wysokiej dbałości o klienta. Warto również zwrócić uwagę na banki, które odnotowały rok do roku największe skoki. Najlepszym na to przykładem jest Santander Bank Polska, który zarówno pod względem satysfakcji jak i lojalności znalazł się na podium, mimo że w poprzednim roku plasował się dużo dalej. W przypadku tego banku na uwagę zasługuje ponad dwukrotnie wyższy niż w poprzednim roku wskaźnik rekomendacji, bardzo cenny dla każdej organizacji.