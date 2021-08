Najlepsza przeglądarka internetowa - oto TOP 3 aplikacji w 2021 roku

Przez ostatnią dekadę Google udało się zdominować rynek przeglądarek swoją propozycją w tym zakresie - Google Chrome, która udostępniona została w 2008 roku. Wystarczyło jej 5 lat, by stać się najpopularniejszą przeglądarką, ale czy to oznacza najlepszą?

Najlepsza przeglądarka internetowa, czyli jaka?

Zapewne każdy z nas powie, że najlepszą przeglądarką jest ta, z której akurat my korzystamy. To prawda, to najczęściej mocno subiektywne odczucie, związane z osobistymi preferencjami, ale też przyzwyczajeniami.

Osobiście moja historia korzystania z przeglądarek wygląda następująco. Zaczynałem jak wszyscy od Internet Explorera, później Mozilla Firefox, Google Chrome, a przez ostatni rok Safari. Do dzisiaj sporadycznie korzystam jeszcze z Chrome, Firefoksaa czy Edge i muszę powiedzieć, że w zasadzie niewiele je odróżnia od siebie, różnią się naprawdę detalami, więc o wyborze konkretnej z nich często decyduje też ekosystem, w którym funkcjonujemy.

Z racji tego, że oprócz przejścia z Androida po wielu latach na iOS, w zeszłym roku zamieniłem też Windowsa na mac OS, od roku korzystam głównie z Safari. Z uwagi na wygodę, dostępne funkcjonalności w ekosystemie Apple i drobne detale w samych przeglądarkach takich jak - świetny tryb czytnika, wygodny dostęp do zakładek czy szybkość działania i ładowania się stron.

Jednak nie przekonam Was do tego samego, bo każdy z Was ma inne preferencje, więc jedyny ranking, jaki oddaje w jakiś mierzalny sposób to, która przeglądarka obecnie jest najlepsza, jest zwyczajnie ich popularność wśród ogółu użytkowników.

Można oczywiście się tu spierać, iż obecna popularność Google Chrome wynika z tego, że to domyślna opcja w najpopularniejszym systemie mobilnym Android, a nie każdy chce, umie czy zna inne możliwości i inne dostępne przeglądarki.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2021 rok Procentowy udział Chrome 58,29% Safari 13,28% Android Webview 6,82% Firefox 4,63% Opera 4,59% Safari (in-app) 4,16% Samsung Internet 2,86% GoogleAnalytics 1,95% Edge 1,86% Mozilla 0,87%

Nie można jednak tego powiedzieć przecież o Was, a jednak i Wy również daliście się przekonać do tego rozwiązania i uznaliście w większości, iż to jest akurat najlepsza dla Was przeglądarka.

Najlepsze przeglądarki internetowe na PC i smartfony

Generalnie nie ma już sensu rozdzielać korzystania z danej przeglądarki na PC i smartfonach. Aktualnie 72% Czytelników Antyweb czyta nas na urządzeniach mobilnych, a 28% na desktopach. Można więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż przeglądarka na mobile = przeglądarce na desktopie.

Google Chrome

To jak ważny jest ekosystem dla popularyzacji danej przeglądarki widać wyraźnie po najpopularniejszej z nich obecnie na świecie, czyli Google Chrome. W zasadzie Google Chrome wygrało ten wyścig z Firefoksem tylko dzięki rewolucji mobilnej i Androidowi.

Cały czas mówimy tu o statystykach Czytelników Antyweb - już w rok debiutu mobilnej wersji Google Chrome (2012 rok) korzystanie z tej przeglądarki i z dominującego do tej pory Firefoksa było zbliżone, a kolejne lata i kolejne wersje systemu Android oraz Chrome oddalały przeglądarkę Google od konkurencji, aż do dzisiejszej dominacji.

Safari

Niejako potwierdzeniem tej zależności mobile - desktop i wpływu ekosystemu na ogólną popularność danej przeglądarki widać po wzrostach Safari na przestrzeni ostatnich lat.

Pierwsze smartfony z iOS pojawiły się w Polsce w 2008 roku, wówczas popularność Safari oscylowała wśród Czytelników Antyweb w granicach 1%, w 2009 roku - 2,24%, 2011 - 3,88%, 2012 - 4,98%, 2013 - 5,23%, 2018 - 9,23%, a obecnie jest to już 13,28%. To porównywalna wartość z użytkownikami systemu iOS - 17,13%.

Firefox

Na trzecim miejscu mamy Firefoksa. Mozilla doskonale zdawała sobie sprawę, iż bez wsparcia ze strony mobile nie będzie miała żadnych szans w starciu z Chrome i Safari. Stąd pomysł na własny system mobilny Firefox OS udostępniony na pierwszych smartfonach w 2013 roku, jak wiemy jednak nieudany.

Na dalszych miejscach mamy Operę, Samsung Internet no i Edge, które po przejściu na Chromium systematycznie rośnie w siłę.

Które przeglądarki kładą największy nacisk na prywatność?

Spośród wymienionych wyżej przeglądarek, najbardziej skupia się na zachowaniu prywatności swoich użytkowników Firefox, który domyślnie blokuje mechanizmy śledzące. Jeszcze większy nacisk na prywatność użytkowników kładą twórcy przeglądarki Brave, a największy w przypadku przeglądarki Tor.

Co jednak w przypadku, gdy nie chcemy zmieniać najpopularniejszych przeglądarek, czyli Chrome i Safari? Zawsze możemy skorzystać z rozwiązania autorstwa DuckDuckGo.

To rozszerzenie do Google Chrome czy Safari, które wycina wszelkie elementy śledząc ze stron www czy wymusza ich szyfrowanie i jednocześnie informuje o efektach swoich działań w wysuwanym menu.

A co z mobile? Na iOS i Androida można pobrać dedykowaną przeglądarkę DuckDuckGo, to okrojona z wszelkich dodatkowych opcji (prócz tych związanych z prywatnością) szybka i bezpieczna przeglądarka.

Korzystam z niej od kilku dni i mogę ją polecić osobom chroniącym swoją prywatność. Dowiedziałem się o niej przy okazji zapisywania się do testów adresu e-mail w domenie @duck.com, dzięki któremu można go bez obaw podawać przy rejestracji na przykład do newsletterów. To taki filtr w wiadomościach e-mail, który wycina elementy śledzące i dostarcza je w czystej postaci na domyślną skrzynkę.

Do testów tej usługi też możecie się zapisać. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem. U mnie aktywacja trwała kilka dni i już został mi przyznany wybrany przeze mnie adres e-mail w domenie @duck.com.

Jak zmieniał się rynek przeglądarek w Polsce i na świecie?

Wracając do przeglądarek zerknijmy jeszcze na koniec, jak zmieniała się ich popularność na przestrzeni lat w Polsce i na świecie. Dla porównania najpierw nasze statystyki z 2009 roku i Wasze preferencje sprzed ponad dekady:

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2009 rok Procentowy udział Firefox 57,22% Internet Explorer 21,30% Opera 11,95% Chrome 5,66% Safari 2,24% Mozilla 0,82% Opera Mini 0,36% SeaMonkey 0,10% Mozilla Compatible Agent 0,10% Googlebot 0,06%

Do danych ogólnych posłużę się już danymi z serwisu StatCounter.

W 2009 królował jeszcze na całym świecie Internet Explorer - 55,01%, Firefox - 31,56% zajmował drugie miejsce, a podium zamykał już Google Chrome - 5,38%.

Z kolei w Polsce na koniec 2009 roku kolejność była identyczna jak w przypadku samych Czytelników Antyweb. Pierwszy Firefox - 54,22%, drugi Internet Explorer - 25,73%, podium zamykała Opera - 12,66%, a na czwartym miejscu Google Chrome - 4,62%.

Aktualnie natomiast na świecie dominuje Google Chrome z udziałem 65,03%, dalej długo, długo nic i Safari - 18,8%, dalej długo nic i na trzecim miejscu Edge - 3,52%.

W odróżnieniu od 2009 roku, obecnie popularność przeglądarek w Polsce wygląda nieco inaczej niż wsród samych Czytelników Antyweb. Google Chrome wygrywa z dużo większą przewagą - 72,29%, na drugim miejscu jest Firefox - 8,93%, a podium zamyka Opera - 5,86%. Safari jest na czwartym miejscu z wynikiem 4,41%.

Podsumowanie

Patrząc po wynikach popularności przeglądarek za ten rok można śmiało powiedzieć, że rynek się ustabilizował, każda z przeglądarek w zestawieniu charakteryzuje się linią prostą od stycznia do dziś, nie widać żadnych trendów, które mogły by coś zmienić w tej kolejności, zwłaszcza w TOP3 i to zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Jedyne, co jeszcze w najbliższym czasie może namieszać w tym zestawieniu to Edge na silniku Chromium, które powoli, ale systematycznie rośnie. Być może Windows 11 i silniejsza integracja z systemem jeszcze bardziej poprawi wyniki tej przeglądarki, co pozwoli jej się zbliżyć na świecie do Safari.