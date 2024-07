Podróżowanie niektórymi odcinkami autostrad w Polsce może być prawdziwym w szczycie sezonu, kiedy natężenie ruchu jest wysokie. Długie kolejki przy bramkach płatniczych to skuteczny sposób na opóźnienia. Na szczęście istnieją też alternatywne rozwiązania, które pozwalają na wygodne i szybkie opłacanie przejazdów – to m.in. aplikacje mobilne. W niniejszym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym platformom mobilnym do płacenia za autostrady dostępnych w Polsce, a także sprawdzimy, które banki oferują takie usługi.

Najlepsza aplikacja do płacenia za autostrady

W Google Play nie brakuje aplikacji mobilnych, które umożliwiają szybkie opłacanie przejazdów, eliminując potrzebę zatrzymywania się przy bramkach. To najpopularniejszych należą:

Autopay – jedna z najbardziej rozpoznawalnych aplikacji w Polsce, oferująca automatyczne pobieranie opłat za przejazd. Użytkownik rejestruje swój pojazd, a aplikacja automatycznie nalicza opłaty na podstawie numerów rejestracyjnych, co pozwala na płynne przejeżdżanie przez bramki.

– jedna z najbardziej rozpoznawalnych aplikacji w Polsce, oferująca automatyczne pobieranie opłat za przejazd. Użytkownik rejestruje swój pojazd, a aplikacja automatycznie nalicza opłaty na podstawie numerów rejestracyjnych, co pozwala na płynne przejeżdżanie przez bramki. e-Toll – aplikacja wprowadzona przez Ministerstwo Finansów, przeznaczona do opłacania przejazdów na wybranych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Aplikacja oferuje różne metody płatności i jest prosta w obsłudze.

– aplikacja wprowadzona przez Ministerstwo Finansów, przeznaczona do opłacania przejazdów na wybranych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Aplikacja oferuje różne metody płatności i jest prosta w obsłudze. SkyCash – wszechstronna aplikacja, umożliwiająca nie tylko opłacanie przejazdów autostradami, ale także płatności za bilety komunikacji miejskiej, parkingi i inne usługi. W kontekście autostrad SkyCash współpracuje z Autopay, co zapewnia szybkie i wygodne opłaty.

Myślę, że wszystkie z wymienionych aplikacji są na tyle dopracowane, że można im zaufać w kwestii płatności. W tym przypadku raczej nie musimy się obawiać o kradzież pieniędzy...

Aplikacje banków z funkcją opłacania autostrad

Niektóre polskie banki wprowadziły funkcje pozwalające na płacenie za autostrady bezpośrednio z poziomu ich aplikacji mobilnych, co jest znacznym ułatwieniem dla klientów. Nie musimy wówczas pobierać dodatkowych narzędzi – wystarczy to, z czego i tak korzystamy na co dzień do zarządzania naszymi finansami.

Autopay w aplikacji Moje ING – ING Bank Śląski umożliwia swoim klientom płatności za autostrady dzięki integracji z Autopay. Wystarczy dodać pojazd i aktywować usługę, by opłaty były pobierane automatycznie.

– ING Bank Śląski umożliwia swoim klientom płatności za autostrady dzięki integracji z Autopay. Wystarczy dodać pojazd i aktywować usługę, by opłaty były pobierane automatycznie. Automatyczne przejazdy autostradą w aplikacji PeoPay – Bank Pekao SA oferuje funkcję opłacania przejazdów autostradami w aplikacji PeoPay. Rejestracja pojazdu i aktywacja usługi zapewnia szybkie przejazdy bez zatrzymywania się.

– Bank Pekao SA oferuje funkcję opłacania przejazdów autostradami w aplikacji PeoPay. Rejestracja pojazdu i aktywacja usługi zapewnia szybkie przejazdy bez zatrzymywania się. Przejazd autostradą z IKO – PKO Bank Polski, poprzez aplikację IKO, umożliwia automatyczne pobieranie opłat za autostrady. Użytkownicy mogą zarejestrować swój pojazd i korzystać z bezproblemowych przejazdów.

– PKO Bank Polski, poprzez aplikację IKO, umożliwia automatyczne pobieranie opłat za autostrady. Użytkownicy mogą zarejestrować swój pojazd i korzystać z bezproblemowych przejazdów. Płatność za autostrady w Alior Mobile – Alior Bank wprowadził Autopay do swojej aplikacji Alior Mobile. Dodanie pojazdu i aktywacja usługi pozwala na automatyczne naliczanie opłat.

– Alior Bank wprowadził Autopay do swojej aplikacji Alior Mobile. Dodanie pojazdu i aktywacja usługi pozwala na automatyczne naliczanie opłat. Usługa Autostrady, dostępna w aplikacji mobilnej Banku Millennium – Bank Millennium oferuje Autopay w swojej aplikacji mobilnej. Klienci mogą zarejestrować pojazd i cieszyć się automatycznymi płatnościami za przejazdy.

– Bank Millennium oferuje Autopay w swojej aplikacji mobilnej. Klienci mogą zarejestrować pojazd i cieszyć się automatycznymi płatnościami za przejazdy. Autopay w aplikacji mobilnej Santander – Santander Bank Polska umożliwia płatności za autostrady poprzez Autopay w swojej aplikacji. Rejestracja pojazdu i aktywacja usługi to wszystko, czego potrzeba.

– Santander Bank Polska umożliwia płatności za autostrady poprzez Autopay w swojej aplikacji. Rejestracja pojazdu i aktywacja usługi to wszystko, czego potrzeba. Autopay w Banku Pocztowym – Bank Pocztowy również oferuje Autopay w swojej aplikacji mobilnej. Dodanie pojazdu i aktywacja usługi zapewniają automatyczne opłaty za przejazdy.

Z aplikacją jest po prostu wygodniej

Tradycyjne metody płatności, takie jak gotówka czy karty płatnicze, wymagają zatrzymywania się przy bramkach, co często prowadzi do tworzenia się kolejek. W przeciwieństwie do nich aplikacje mobilne umożliwiają automatyczne pobieranie opłat, co znacznie skraca czas potrzebny na przejazd przez punkt poboru opłat. Kierowcy mogą przejeżdżać bez zatrzymywania się, co przyspiesza i ułatwia podróż.