Nadchodzi nowa seria serialu, który kochają miliony widzów. Mamy pierwszy zwiastun!

Są takie seriale, których historia sukcesu i ogólnej popularności jest dość... Zaskakująca. "W garniturach" to bez wątpienia jeden z takich przykładów. Bo choć serial od początku do końca trzymał poziom (raczej wyższy niż niższy), to nie da się ukryć ze po jego zakończeniu raczej większość widzów specjalnie za nim nie tęskniła. I prawdopodobnie większości nie śniło się nawet, że produkcja ta powróci w formie spin offu. Nikt też nie spodziewał się, że w 2023 popularność serii wystrzeli w kosmos po tym, jak trafi ona do amerykańskiego katalogu Netflixa. A ten niespodziewany obrotów spraw i wielotygodniowa obecność na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych na platformie seriali zachęciła twórców do podjęcia się stworzenia serialu w tym samym świecie.

O tym, że taki projekt powstaje wiedzieliśmy od kilku dobrych miesięcy. Powoli napływały do nas informacje na jego temat, a teraz twórcy ostatecznie podgrzewają atmosferę przed wielką premierą serwując nam pierwszy materiał promocyjny!

Suits L.A. -- czyli spin-off "W garniturach" na pierwszym trailerze

Na premierę "Suits L.A." -- spin-offu "W garniturach" jeszcze chwilę poczekamy, bowiem jego premiera zaplanowana została na luty przyszłego roku. Jeżeli ominęły was dotychczasowe zapowiedzi serialu, to dla przypomnienia krótki opis tego o czym będzie opowiadał serial:

Nie da się ukryć, ze serial zapowiada się intrygująco i... prawdopodobnie nie jestem jedynym, który już teraz odlicza do premiery. Jestem ciekawy jak twórcy dźwigną temat i ile w tym wszystkim będzie magii serii "W garniturach", a na ile wykorzystają uniwersum by stworzyć coś zupełnie autorskiego, nowego i innego. Na szczęście nie będzie trzeba długo czekać by się o tym przekonać — serial z gwiazdorską obsadą (na ekranach zobaczymy m.in. Stephena Amella, Lex Scott Davis, Josha McDermitta i Bryana Greenberga) trafi na antenę już w lutym przyszłego roku!