Nabycie portalu Wirtualne Media sfinalizowane. Znamy nowego właściciela.

Wirtualne Media – jeden z największych polskich portali zajmujących się tematyką z zakresu marketingu, mediów i public relations – został przejęty przez Wirtualną Polskę.

Portal Wirtualne Media dołącza do Grupy WP. Nowi włodarze obiecują niezależność

Wirtualna Polska poinformowała w informacji prasowej o sfinalizowaniu nabycia portalu Wirtualne Media. To jeden z wiodących portali medialnych działających w polskim internecie od 2000 roku, który pomimo nowego właściciela ma zachować niezależność jako osobna spółka w Grupie WP, podlegając bezpośrednio zarządowi holdingu. Miesięcznie odwiedza go ponad 3 mln internautów, a codzienny newsletter trafia do 47 tys. odbiorców.

„Niezależność redakcji Wirtualnych Mediów to fundament jej działalności. Kiedy dowiedzieliśmy się, że trwa poszukiwanie nowego właściciela portalu, zgłosiliśmy się, bo rozumiemy ważną branżowo rolę tej firmy i my tę niezależność jako nowi właściciele gwarantujemy” – Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski Holding S.A.

Ewa Świstuniuk – prezeska spółki, związana zawodowo przez ostanie 25 lat z Grupą INFOR, wydawcą m.in. Dziennika Gazety Prawnej – przekazała, że tematyka portalu pozostanie niezmienna, choć działalność serwisu poszerzy się o nowe segmenty i skupi się na analizowaniu trendów oraz ich wpływu na świat mediów, reklamy i PR. Wirtualna Polska informuje, że Marcin Szumichora pozostaje w strukturach spółki jako doradca zarządu, przekazując zarządzanie nowej prezesce.

„Przed portalem Wirtualne Media otwiera się zupełnie nowy rozdział. Mam ambicję, aby serwis wspierał profesjonalizację branży, dlatego będziemy poszerzać jego działalność w kolejnych segmentach. Chcemy budować wokół niego społeczność specjalistów, a w ten sposób również wzmacniać rolę mediów i podnosić standardy” – Ewa Świstuniuk, prezeska spółki Wirtualnemedia.pl

