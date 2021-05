Netflix może uruchomić nową usługę. To byłaby gratka dla fanów

A jakiego rodzaju treści znaleźlibyśmy na N-Plus? Wśród podawanych przez serwis Protocol przykładów znalazły się specjalne playlisty z serialami, materiały zza kulis, a także podcasty. Gdy spoglądam na tę listę, to nie trudno mi zauważyć, że tego rodzaju materiały były do tej pory najczęściej publikowane na YouTube, gdzie debiutują też specjalne programy na zamówienie Netfliksa czy treści powstające we współpracy z platformą. Tych treści na pierwszy rzut oka nie widać, bo nie są udostępniane na głównych kanałach platformy (główny profil lub krajowe), a między innymi na specjalnym kanale Netflix Film Club.

Dlaczego N-Plus to dobry pomysł?

Nie dziwi mnie więc chęć Netfliksa na utworzenie własnego miejsca w Sieci, gdzie takie materiały mogłyby uzyskać więcej uwagi i zainteresowania ze strony widzów, a platforma mogłaby ich tworzyć jeszcze więcej. Specyfika rynku VOD powoduje, że materiały dodatkowe do filmów, seriali czy programów dokumentalnych nie mają szans na publikację na nośniku fizycznym, jak to odbywało się w całej branży do tej pory.

Niewiele czasu na oglądanie? Zaplanujcie seanse seriali z tą stroną

Debiut tytułu na platformie VOD nie zbiega się z premierą zakulisowych zdjęć, usuniętych scen i tak dalej, a takowymi na pewno dysponują ekipy producenckie. To pewna wartość dodatnia i wielka szkoda, że przynajmniej część filmów lub seriali nie posiada jeszcze jednej zakładki „Materiały dodatkowe” na podstronie produkcji.