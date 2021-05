Teoretycznie mógłbym nawet nie rozpisywać się o jej możliwościach, bo jest prosta w obsłudze, ale poświęcę na to kilka zdań, ponieważ nikt wcześniej najwyraźniej nie wpadł na taki dobry pomysł. Owszem, miejsc, gdzie można było sprawdzić sumaryczny czas trwania danej produkcji było sporo, ostatecznie można by zrobić to samemu, ale im narzędzie jest prostsze, to czasem tym lepiej. W tym przypadku tak właśnie jest.

Jak działa Can I Binge?

Po wczytaniu strony canibinge.com możecie zacząć wpisywać tytuł serialu, a z listy sugerowanych wybrać dany tytuł. Wtedy kolor tła strony ulegnie zmianie (dostosuje się do plakatu serialu), a obok zobaczycie sam plakat oraz tytuł produkcji.

To chyba znak, że Stranger Things 4 zobaczymy w tym roku [nowy zwiastun]

Gdy serial będzie wybrany, przesuńcie kursor (lub palca) nad strzałki pod koniec zdania i klikajcie na nie, by zmienić przedział czasowy, jaki Was interesuje. Domyślnie jest to 1 tydzień, ale bez problemu można zwiększyć tę liczbę. To jednak nie koniec, bo niektórzy chyba nie zorientowali się, że po kliknięciu/tapnięciu na słowo „week” można zmienić zakres z tygodnia na dzień lub miesiąc. Wtedy również można wygodnie manipulować liczbą znajdującą się obok.

Nie wiedziałem, że „Lost” można obejrzeć tak szybko…