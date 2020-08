Myślisz, że giganci IT dbają o Twoją prywatność? To spójrz co daje CyberGhost VPN

Jeśli miałbym wybrać tylko jedno słowo, wokół którego kręci się dzisiejszy internet to mój wybór padłby na „prywatność”. Burza wywołana prze Apple z powodu wprowadzenia zmian w iOS 14, które pokazują jak często producenci aplikacji sięgają po pewne rzeczy bez naszej wiedzy. Przemowy najważniejszych CEO na każdej dużej konferencji skupione na tym właśnie temacie. Ciągła wojna z Facebook o to jak podkrada nasze dane. Te i inne wydarzenia pozostawiają trwały ślad na naszym podejściu do współczesnej technologii. Wielu z nas ma serdecznie dość. Wielu zarzeka się, że wyrzuci smartfona i zrobi technologiczny krok w przeszłość tylko po to, aby uratować resztki prywatności.

Jednak bądźmy szczerzy, ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszych czasach bez naszego okna na świat, które większość z nas nosi w kieszeni czy w torbie. Dlatego warto zainteresować się dostępnymi na rynku usługami VPN. Jedną z ciekawszych opcji jest obecnie CyberGhost VPN szczególnie biorąc pod uwagę, że możemy korzystać z tego produktu aż na siedmiu urządzeniach w ramach jednej subskrypcji.

Doświadczenie budzi zaufanie

Muszę zacząć od tego, że bardzo ostrożnie podchodzę do kwestii związany z VPN z którego korzystam. Niestety historia pokazała, że przecieki i oszustwa zdarzały się stanowczo za często, aby móc je zbagatelizować i podejść do tego tematu na szybko i bez stosownej weryfikacji. W końcu szukamy narzędzia, które ma nam zapewnić nie tylko dostęp do zagranicznego Netflixa czy treści ograniczonych regionalnie, ale przede wszystkim ma być naszym fundamentem bezpieczeństwa i anonimowości w internecie, a o te coraz trudniej.

Dlatego właśnie chętnie zwracam oczy ku CyberGhost VPN. Za tym konkretny produktem stoją ludzie z blisko 15-letnim doświadczeniem. Udało im się również stworzyć ogromną wręcz społeczność duszków (Ghosties ;) ), która liczy sobie ponad 36 milionów użytkowników na całym świecie. Jakby na to nie patrzeć jest to bardzo dobra wizytówka.

Co ciekawe CyberGhost VPN swoją siedzibę główną ma w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Kraj ten nie przyjął rezolucji Unii Europejskiej, które zmuszałyby firmy tam znajdujące się do przechowywania naszych danych z czego możemy korzystać do woli. CyberGhost podkreśla, że my, jako ich klienci, nie posiadamy swoich „kartotek” na ich serwerach i żadne dane o nas nie są zbierane, katalogowane ani analizowane. Trzeba przyznać, że w tego typu produkcie to naprawdę fajna sprawa.

Dodatkowo Rumunia nie ma podpisanego porozumienia z organizacjami takimi jak 5 eyes, 9 eyes czy 14 eyes countries. Co to dla nas znaczy? To proste, Rumunia nie jest zobligowana do przekazywania jakichkolwiek informacji wywiadom innych krajów, w tym rzeczy związanych z naszymi danymi. Niby nigdy się nie bałem zagranicznych szpiegów czy tego, że agent 007 zapuka do moich drzwi, ale to zawsze miły dodatek.