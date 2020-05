Siedź w domu i oglądaj seriale. Ale najpierw pomyśl o dobrym VPN

Zamknięci w domach używamy internetu na niewyobrażalną do tej pory skalę. Pracownicy biurowi łączą się z firmowymi sieciami i usługami, przesyłając poufne pliki i newralgiczne dane. Uczniowie i nauczyciele z lepszym lub gorszym skutkiem stosują metody e-learningu, próbując realizować program nauczania z użyciem narzędzi do wideokonferencji i im podobnych. Wszyscy jednak bez wyjątku po godzinach oddajemy się internetowym rozrywkom, jak filmy i seriale czy gry online.

Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa dobry VPN? Przeogromną. VPN jest jak bezpieczny, szczelny tunel, przez który przesyłane są zaszyfrowane dane między naszym komputerem a usługami i serwisami, z których korzystamy. Nikt nie ma dostępu do tych danych, nie może nas podglądać i śledzić. Nikt włącznie z dostawcą internetu, z którego usług korzystamy.

A to nie wszystko, bo VPN to również możliwość zmiany swojej wirtualnej lokalizacji. Strony www, aplikacje i usługi mogą nas widzieć np. jako mieszkańca USA, co jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy chcemy korzystać z rozwiązań z różnych powodów niedostępnych w naszym kraju. Zresztą z tego też powodu VPN-y cieszą się tak dużą popularnością w Chinach.

Jakiego VPN-a wybrać?

To ważne, żeby wybrać dobrego VPN-a. My dziś chcemy Wam polecić CyberGhost VPN. To pochodzący z Rumunii serwis działający już od ponad 16 lat z 36 mln użytkowników i dobrą renomą. Poświadcza to m.in. niespełna 9,5 tys. w zdecydowanej większości pozytywnych recenzji na Trustpilot.

CyberGhost VPN to ponad 6,5 tys. serwerów rozlokowanych w 90 krajach. Każdy zapewnia bezpieczne szyfrowanie 256-bitowym protokołem AES. Firma działa zgodnie z polityką BEZ REJESTRÓW, a więc żadne dane dotyczące aktywności użytkowników nie są nigdzie zapisywane. Firma nie współpracuje też z żadnymi krajowymi rządami, a od 2011 publikuje wszystkie wnioski ze strony organów ścigania o udostępnienie danych użytkowników. Wszystkie te informacje są dostępne w regularnie publikowanym raporcie transparentności na stronie CyberGhost VPN.

Użytkownicy mogą CyberGhost VPN korzystać z usługi bez żadnych limitów w przepustowości i ograniczeń. Co szczególnie istotne – w tym samym momencie możemy podłączyć aż 7 urządzeń. Jedna subskrypcja pozwoli zatem zabezpieczyć całą rodzinę albo małe biuro. Do dyspozycji oddano nam wtyczki do przeglądarek (Chrome, Firefox) aplikacje na komputery (Windows, macOS, Linux), smartfony i tablety (Android, iOS), a także na platformy TV (Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV), telewizory (Samsung i LG), a nawet konsole (PS4, Xbox One). CyberGhost VPN może być nawet aktywowany na niektórych routerach. Możemy podłączyć pod VPN praktycznie wszystko, co stoi w naszym domu.

Równie istotny jest fakt, że korzystając z CyberGhost VPN mamy dostęp do pomocy technicznej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. A jeżeli to ciągle niewystarczające i usługa nie przypadnie nam do gustu, możemy w ciągu 45 dni z niej zrezygnować i otrzymać zwrot pieniędzy. Proste.

CyberGhost VPN w praktyce

Instalacja aplikacji klienckiej jest banalnie prosta niezależnie od platformy (my prezentujemy wersję dla Windows). Program został zaprojektowany w taki sposób, aby również osoby nietechniczne mogły wykorzystać pełnię jego możliwości.

Podstawowy interfejs jest wywoływany po kliknięciu w ikonkę w zasobniku systemowym. Możemy tutaj za pomocą jednego przycisku połączyć się z ulokowanym najbliżej serwerem i zacząć bezpiecznie, prywatnie korzystać z sieci.