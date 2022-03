Rosyjskie MSZ zakazuje memów z Putinem, ciekawe dlaczego...

Putin ma dość memów na swój temat?

Tomek Dittrich opublikował na Twitterze ciekawy apel. W odpowiedzi na apel rosyjskiego MSZ o zaprzestanie publikacji memów z wizerunkiem Władimira Putina, zachęca wszystkich do podsyłania śmiesznych obrazków, z których chce skompilować ładny album w PDF i wysłać go w świat. Trudno nie przyłączyć się do tak zacnej inicjatywy, bo w gruncie rzeczy poza pomaganiem ukraińskim uchodźcom, nie pozostaje nam zbyt wiele możliwości walki z rosyjskim najeźdźcą. I skoro te mamy tak bolą przywódcę Rosji to chyba jest to całkiem konkretny cios w jego wizerunek.

Przy okazji postanowiłem sprawdzić z czego tak właściwie śmieją się internauci i trzeba przyznać, że jak zwykle kreatywność stoi na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chcielibyście dorzucić jakiś obrazek od siebie to zachęcam do zostawiania ich w komentarzach.