MSI Trident – komputer wielkości konsoli z pełnym wsparciem 4K

Na szczęście MSI Trident X bez większych problemów poradził sobie z rozdzielczością 4K i grą w wysokich detalach. Aby odczyt klatek był lepiej widoczny, wyciąłem ten fragment i nieco go powiększyłem. Z jednej strony możecie powiedzieć, że 42 FPS to mało, ale Flight Simulator i tak ma ograniczenie do 60 FPS, a tutaj ważniejszy jest raczej fakt, że wartość jest mniej więcej stała. Warto rzucić też okiem na ilość zajętej pamięci RAM, to nieco ponad 15 GB, a to wcale nie jest najwyższy wynik jaki zanotowałem w tej grze. Były momenty gdy zajętość RAM dochodziła nawet do 18 GB. Przy takich wartościach te 64 GB, które oferuje Trident X wcale nie wyglądają na przesadzone. Wreszcie z obrazka można też wyczytać między innymi temperatury, karta graficzna pomimo pełnego obciążenia nie przekracza 73 stopni Celsjusza, co jest zasługą nie tylko jej dobrego systemu chłodzenia (to również produkt MSI :-)) ale też konfiguracji Tridenta X, która pozwala na swobodne odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy.