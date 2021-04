Microsoft zmienia domyślną czcionkę w Office. Pyta użytkowników którą wybrać

Czasem wszyscy potrzebujemy zmian. Kilkanaście lat po tym jak pożegnaliśmy nieśmiertelne Times New Roman i zastąpiliśmy je Calibri, Microsoft postanawia ruszyć naprzód. Wkrótce w pakiecie Office mają nastąpić zmiany, a półtorej dekady po starcie Calibri zastąpi nowy krój. Jaki? Tego jeszcze nie wiadomo — ale gigant z Redmond pyta użytkowników o zdanie i podsuwa kilka propozycji.

Wybierz domyślną czcionkę dla pakietu Office. Microsoft prosi o pomoc użytkowników

W oficjalnym wpisie firma przedstawia potencjalnych następców Calibri jako domyślnej czcionki w obrębie całego pakietu programów. Do pojedynku stanęły: Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford oraz Grandview. Przykłady (oraz kapkę informacji) na ich temat znajdziecie we wspomnianym wpisie. Microsoft zachęca do wyrażenia swojej opinii i tego, by dać firmie znać, która z nich najbardziej przypadła do gustu i powinna dzielnie zastąpić Calibri jako domyślny krój tuż po uruchomieniu aplikacji i stworzeniu nowego dokumentu.

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4 — Microsoft (@Microsoft) April 28, 2021

Wszystkich zaniepokojonych dalszym losem dotychczasowej czcionki uspokajam: Calibri nie zniknie. Będzie ona wciąż dostępna w bibliotece Microsoft Office, jedyna różnica to taka, że nie będzie już domyślnym krojem. Jak zmiany, to na całego — ale wiele lat historii nie odejdzie w zapomnienie. A poza tym wydaje mi się, że jest to na tyle uniwersalna opcja, że wciąż będzie miała wierne grono użytkowników. Nie mówiąc już o tych setkach tysięcy dokumentów które będą po czasie edytowane i nikomu nie przyjdzie do głowy, by w nich cokolwiek zmieniać. Mimo wszystko już teraz nie mogę doczekać się pierwszych tygodni po wprowadzeniu nowości – jestem przekonany, że wyleje się lawina niezadowolenia… a po chwili wszyscy przejdą z nimi do porządku dziennego. Takie prawo usług – zawsze ta poprzednia wersja jest tą najlepszą ;-).