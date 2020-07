Możesz nienawidzić Apple, ale to robią naprawdę dobrze! Mają mój głos

Całościowe działania

Aby cała akcja mogła się udać, Apple podejmie szeroko zakrojone zmiany, które dotknął zasadniczo każdego aspektu firmy wliczając w to cykl wytwórczy, a także cykl życiowy swoich produktów.

Apple opublikowało publicznie swój plan działania na najbliższe 10 lat. Oto co tam znajdziemy.

Niskoemisyjne urządzenia

Gigant IT będzie jeszcze mocniej skupiać się na tym, aby ich urządzenia były produkowane w jak najlepszy dla środowiska sposób. Wykorzystane materiały będą pochodziły z odzysku, firma będzie inwestowała w recykling swoich urządzeń, a sama produkcja urządzeń ma być tak energooszczędna jak to tylko możliwe.

Diabeł tkwi w szczegółach – oszczędzanie energii

Mówi się, że każda rewolucja zaczyna się od małych zmian. Podobną strategię zastosuje Apple, który jeszcze uważniej przyjrzy się temu, gdzie może zaoszczędzić energię w zakresie ich korporacyjnych nieruchomości. Mniej zużytego prądu to mniejsze oddziaływanie na środowisk naturalne.

Odnawialne źródła energii

Kiedy mówimy o ochronie środowiska i zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko nie da się nie powiedzieć kilku słów o odnawialnych źródłach energii. Apple chce dalej być firmą, która 100% zapotrzebowania na energię zaspokaja dzięki czystym technologiom. Jeśli miałbym wskazać element, który mi najbardziej imponuje to chyba właśnie będzie to.

Innowacja kluczem do sukcesu

Wspominałem już o skupieniu się na samej zmianie sposobu w jaki projektują urządzenia, jednak finalnie to czy im się to uda czy nie sprowadzi się to do stosowanych w swoich urządzeniach materiałach. Znalezienie nowych, lepszych i bezpieczniejszych dla środowiska odpowiedników będzie prawdziwym wyzwaniem dla inżynierów Apple.

Oddać naturze co jej

Do tej pory mowa była jedynie o redukcji, jednak prawda jest taka, że tego typu działania nigdy nie doprowadzą do neutralności. Dlatego Apple zamierza też zadbać o naszą planetę pomagając jej również w sposób aktywny. Zamierza zainwestować w akcje i działania związane z odbudowaniem wyniszczonych terenów na całym świecie oraz zadbać o odbudowę wycinanych i zniszczonych lasów. Wszystko po to, aby to natura zajęła się usuwaniem szkodliwego dwutlenku węgla z atmosfery.