Mikrosieci oparte o blockchain rewolucją w energetyce? Wszystko, co musicie o nich wiedzieć

Czym są mikrosieci

Presja społeczna i zmiany w polityce emisji gazów cieplarnianych związane ze zmianami klimatu, przyspieszają innowacje na rynku energetycznym. Jednocześnie większa konkurencja zmusza firmy do zwiększenia wydajności. Wiele światowych firm jak Google i Facebook decyduje się teraz na stosowanie odnawialnych źródeł energii jak energia słoneczna czy wiatrowa. Długofalowy sukces wymaga jednak zmiany myślenia o energetyce od wytwarzania przez dystrybucję aż po zarządzanie nadwyżką wytworzonej energii.

Obecnie następuje przejście z wysoce scentralizowanego systemu energetycznego do lokalnych systemów działających na mniejszą skalę. Takie rozwiązania optymalizują zapotrzebowanie na energię, jej zużycie i zarządzanie nią. Mikrosieci są właśnie takimi lokalnymi miniaturowymi systemami energetycznymi, zasilanymi przeważnie z odnawialnych źródeł energii jak panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe. Mogą one posiadać również możliwość magazynowania energii na przykład w systemach akumulatorów, by wykorzystać nadwyżki w czasie niedoboru energii ze źródeł odnawialnych. Mają one za zadanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnić odbiorców od zewnętrznych dostawców energii. Jednym z głównych czynników ich działania jest również chęć i możliwość świadomego wyboru korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Mogą one być połączone z główną siecią energetyczną lub pracować całkowicie niezależnie. Często są one wykorzystywane w miejscach trudnodostępnych bądź oddalonych od sieci dystrybucyjnej, a także tam, gdzie lokalnie istnieje duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jako przykład można tu podać strefy przemysłowe, tereny poza centrami miast czy ośrodki turystyczne. Również wszędzie tam, gdzie mogą pojawiać się problemy z niezawodnością dostaw energii elektrycznej. Ich zaletą jest również zminimalizowanie strat przesyłowych energii, które znacznie zmniejszają efektywność dużych i rozległych systemów energetycznych.