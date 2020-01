Możecie je obejrzeć tylko w styczniu – z HBO GO znika ponad 30 filmów

Nie jest to może najbardziej obszerna lista tytułów w historii, ale wśród ponad 30 filmów znajdzie się kilka pozycji, które zdecydowanie warto nadrobić lub powtórzyć. Przed końcem stycznia z HBO GO znikną między innymi "Mad Max: Na drodze gniewu" i "Włoska robota".

Kilka dni temu Kamil opublikował na Antyweb felieton komentujący rotację w ofertach usług abonamentowych. Podobnie jak on uważam, że taki stan rzeczy jest czymś naturalnym i każdorazowe zdziwienie usunięciem pewnego filmu, serialu, albumu czy gry z katalogu nie powinno wzbudzać tak dużych emocji, jakie wzbudza. Nie dotyczy to oczywiście wyjątkowych sytuacji, choć te mają miejsce dosyć rzadko. Dodawanie nowych i pozbywanie się mało popularnych/drogich treści na licencji to standardowa praktyka każdego właściciela subskrypcji i decydując się na taką usługę musimy być tego świadomi.

Jeśli konkretny tytuł lubimy na tyle, że bez przerwy do niego wracamy i chcielibyśmy mieć zawsze do niego dostęp, to wtedy należałoby przeprosić się ze sklepami cyfrowymi lub nawet nośnikami fizycznymi, by mieć całkowitą pewność, że gdy tylko najdzie nas ochota będziemy mieli możliwość odsłuchać ten album/obejrzeć film lub serial/zagrać w tę grę. Możliwości nabywania tego rodzaju treści jest już całe mnóstwo. Oczywiście w przypadku filmów czy seriali oryginalnych danej platformy VOD okoliczności są zupełnie inne, bo dość rzadko są one dostępne gdziekolwiek indziej poza rodowitą usługą. Zdarzają się wyjątkowe wydania fizyczne, jak te ze Stranger Things, ale to raczej wyjątki od reguły.

Zgodzę się też z jednym z komentarzy umieszczonych pod tekstem Kamila. Rzeczywiście widmo zniknięcia danego tytułu z oferty działa na mnie często naprawdę mobilizująco. Świadomość, że znajdujące się w kolejce do obejrzenia seriale lub filmy są cały czas dostępne, sprawia że seans odkładam w nieskończoność. Gdy przy tytule pojawia się data usunięcia z oferty, staram się obejrzeć film przy najbliższej możliwej okazji, bo nie wiadomo czy i kiedy zawita on z powrotem na tej samej platformie lub zupełnie innej, gdzie zobaczę go w ramach abonamentu.

Co obejrzeć na HBO GO zanim zniknie?

Wśród filmów, które już za kilka dni znikną z HBO GO, znajdę parę takich tytułów. Należą do nich na pewno „Włoska robota” x2, „Terminal”,”Mecz ostatniej szansy”, „Diabeł ubiera się u Prady”. Dopisek „x2” przy pierwszym z filmów nie jest przypadkowy, ponieważ dotyczy to dwóch różnych, ale naprawdę udanych produkcji: z 1969 i 2003 roku. Bardzo lubię wracać do „Terminalu”, gdyż jest to niezwykle przyjemny film z Tomem Hanksem w roli głównej – wciela się w pasażera, który nie może opuścić lotniska. Ani powrót do domu, ani przekroczenie granicy miejsca docelowego nie wchodzą w grę, więc bohater musi zorganizować sobie życie przebywając cały czas na terenie terminala. „Mecz ostatniej szansy” wspominam niezwykle miło od pierwszego seansu w telewizji – mecz w piłkę nożną pomiędzy strażnikami i więźniami, których prowadzi piłkarska gwiazda nigdy się nie nudzi. Filmu „Diabeł ubiera się u Prady” nie muszę chyba nikomu przedstawiać – to jedna z ciekawszych propozycji na okolice Blue Monday;). Powrót do świata Mad Max za sprawą filmu z 2015 roku był zaskakująco udany – zdecydowanie warto zobaczyć.

Lista filmów usuwanych z HBO GO

Dostępne do 29 stycznia 2020 roku

Nie pokój (2007)

Polowanie na widza (1995)

Rodzina Addamsów 2 (1993)

Rodzina Addamsów (1991)

Terminal (2004)

Włoska robota (1969)

Zakochać się (1984)

Mecz ostatniej szansy (2001)

Dostępne do 31 stycznia 2020 roku