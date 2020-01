Dzisiaj są, jutro ich nie ma. Treści znikają nie tylko z Netflixa, ale też Game Passa i spółki

Każdorazowo przy okazji publikacji list treści które w nadchodzących tygodniach opuszczą biblioteki abonamentów toczy się ta sama dyskusja. O tym jakie abonamenty są złe, zgubne, okropne i że właściwie nie ma się z czego cieszyć. Bo co z tego że wybitny i uwielbiany tytuł X, Y, Z pojawia się w ofercie, skoro za miesiąc, dwa czy czternaście może z niej zniknąć? Moja odpowiedź zawsze jest taka sama: niech znika. To nie jest tak, że dzieje się to bez ostrzeżenia — najczęściej jednak każdy z nich trochę już pobył w ofercie. I jeżeli abonentom zależało na tym, by się z nimi zapoznać — już dawno to zrobili, albo mają szansę zrobić to nim nadejdzie dzień zero. Jeżeli ktoś ma zwyczajną potrzebę posiadania, to nie są usługi dla niego. Wtedy najlepiej po prostu kupić dany film, album czy grę — najbezpieczniej w wersji fizycznej. Chociaż… jeszcze żadnej zakupionej cyfrowo treści nie straciłem — ani dostępu do niej również.