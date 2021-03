Motorola Moto G100 – czy ten telefon zastąpi komputer?

Czy coś można tu uznać za oczywisty minus? Moim zdaniem – ekran. O ile szybsze odświeżanie cieszy, to 90 Hz jest już standardem. Bardziej bym się jednak przejmował tym, że konkurencja w dużo niższej cenie oferuje już panele OLED – pod tym kątem Motorola jest w tyle. Co więcej, telefon nie posiada kilku ważnych funkcji, które mogą zaważyć na decyzji o zakupie, jak chociażby wodoszczelność (żadnego certyfikatu IP), optycznej stabilizacji obiektywów, czytnika linii papilarnych w ekranie czy też ładowania indukcyjnego. I nie byłby to duży problem, w końcu inny smartfon, który również posiada Snapdragona 870, czyli POCO F3, również nie ma tych wsszystkich rzeczy. Kłopot polega na tym, że po pierwsze tamten smartfon kosztuje 1799 zł w topowej wersji wyposażenia (a więc 600 zł mniej), a ponadto – ma dużo lepszy ekran (120 Hz AMOLED) oraz więcej pamięci wewnętrznej (256 GB). Moto G100 posiada jednak jedną rzecz, która może przekonać do niego potencjalnych kupujących.

Motorola G100 może zastąpić twój komputer

Wraz z Motorolą G100 debiutuje seria akcesoriów „Ready For” w postaci platformy dokującej i kabla. Działają one na bardzo podobnej zasadzie co znany z Samsungów DeX – pozwalają podłączyć smartfon do monitora bądź telewizora i stworzyć z niego przenośny komputer.