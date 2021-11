Motorola idzie za ciosem. Oto nowe średniaki

Na przełomie 2020 i 2021 roku Motorola ogłosiła nowe otwarcie, prezentując nową nowości w serii G. Chociaż Moto G10 była średnio udanym modelem, kolejne - m.in. G50 czy G100 - cieszyły się już dużo większą popularnością. Zwieńczeniem była rodzina modeli Motorola Edge 20, z której testowałem dla was Motorolę Edge 20 Pro. 2021 był więc dosyć udanym rokiem dla Motoroli. Nic więc dziwnego, że skoro strategia się sprawdziła, to zostanie powtórzona w przyszłym roku. Już teraz Motorola zapowiedziała Moto G200 5G (następca G100), czyli telefon ze Snapdragonem 888+, 8 GB RAM, aparatem 108 Mpix, ekranem LCD 144 Hz i szybkim ładowaniem. Teraz wiemy także, jakie modele średniopółkowe producent będzie sprzedawał w najbliższym czasie.

Moto G31

Moto G31 wydaje się być nowym, najbardziej podstawowym wariantem w ofercie Motoroli. Będzie oferował ekran 6,4 cala, Procesor Helio G85, 4 GB pamięci RAM i 64/128 GB miejsca na dane (możliwa rozbudowa kartą pamięci). Bateria 5000 mAh będzie ładowana z mocą 10W. Koszt? 227 dolarów, czyli jakieś 940 zł.

Moto G41

Półeczkę wyżej mamy Moto G41, który w miejsce LCD dostaje 6,4 calowego OLED. Procesor nie ulega zmianie, ale tutaj mamy pierwsze informacje o tym, z jakich kamer będzie korzystał smartfon. Będzie to, bez zaskoczenia, dosyć podstawowy zestaw 48+8+2 Mpix z kamerami szerokokątnymi i macro (niestety). Lepsze będzie także ładowanie - 30 W zamiast 10 przy cały czas 5000 mAh baterii. Cena wzrasta do 250 dolarów, czyli 1036 zł.

Moto G51

W G51 znów zmianie ulega ekran. Tym razem jest to wariant 6,8 cala, jednak nie wiemy, czy bedzie to OLED czy LCD. Tym razem procesor to znany wszystkim Snapdragon 480 z (znów) 4 GB RAMu i, co bardzo zaskakujące, 10 W ładowaniem. Zmianie uległa główna kamera - ma 50 Mpix. Reszta specyfikacji zostaje bez zmian, a telefon ma kosztować 262 dolary, czyli 1085 zł.

Moto G71

Telefonem, który zwieńczy średnią półkę u Motoroli to model G71. Ma on (w końcu) 6 GB pamięci RAM, Snapdragona 695 oraz 6,4 calowy ekran OLED. Zmianie względem G51 nie uległy kamery - mamy tu więc zestaw 50+8+2 Mpix. Zaskakuje brak informacji o ładowaniu, jednak, jak we wszystkich modelach, także tu bateria ma 5000 mAh. To wszystko w cenie 340 dolarów, a więc 1400 zł.

Jeżeli praca w Antywebie czegoś mnie nauczyła, to tego, żeby nie oceniać urządzeń patrząc na ich specyfikację na papierze. Oczywiście, chciałoby się, by telefony za tę cenę były jeszcze mocniejsze, ale z pewnością ekran OLED w klasie <1000 zł jest naprawdę miłym upgradem. Jestem przekonany, że to włąśnie G51 będzie najlepiej sprzedającym się smartfonem Motoroli w przyszłym roku.

Który model najbardziej wam odpowiada?

