Snapdragon X65 i X62 5G na M.2

Modemy LTE czy nawet 5G w komputerach pojawiały się już od jakiegoś czasu, ale zazwyczaj były to rozwiązania zintegrowane, które trzeba było zamówić na etapie wyboru konkretnego modelu notebooka. Teraz może się to jednak zmienić, bo Qualcomm przygotował dwa swoje modemy – X65 i X62 jako karty rozszerzeń kompatybilne z interfejsem M.2. W takim samym slocie można też zamontować dysk SSD, więc jest obecny praktycznie w każdym nowym komputerze. Nie jest to też nic nadzwyczajnego bo na podobnej zasadzie montuje się też karty WiFi, ale do tej pory żaden producent nie był skłonny sprzedawać w ten sposób modemów 4G/5G.