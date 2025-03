Loty bez pilota i ekspresowe dostawy. Polski projekt już działa

Emitel to polska firma, która od ponad 50 lat działa w branży telekomunikacyjnej. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie jest jednym z największych operatorów naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej i odpowiada także za rozwój sieci 5G, a także współpracę z mediami oraz sektorem publicznym, dostarczając różnego rodzaju rozwiązania technologiczne. Od pewnego czasu firma dywersyfikuje swoje działania, skręcają mocniej w stronę rozbudowy infrastruktury dronowej – pierwsze efekty widoczne są już teraz.

Drony zrewolucjonizują polski transport?

Drony to przyszłość i chyba nikogo co do słuszności tego założenia nie trzeba przekonywać. Ich nieocenione zastosowanie w dziedzinie militarnej potwierdziła wojna za naszą wschodnią granicą, a nad przydatnością w sektorze logistycznym i transportowym wciąż intensywnie pracują giganci pokroju Amazon. To właśnie na tym drugim typie działalności skupia się obecnie Emitel – firma wierzy, że w niedalekiej przyszłości drony mogą zrewolucjonizować polski transport. Potrzebna jest jednak niezbędna infrastruktura, zgodna z europejskimi wytycznymi. Emitel już zajął się jej tworzeniem.

W ubiegłym roku wszedł w życie projekt Emitel Drone Labs, koncentrujący się na sprawdzaniu różnych scenariuszy w zakresie komercyjnego wykorzystania dronów (jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu), na przykład w branży kurierskiej. Jego częścią jest specjalna sieć, pozwalająca na monitorowanie lotów dronów poza zasięg wzroku pilota.

Zaawansowana sieć dronów już w 8 lokalizacjach

Emitel zbudował sieć złożoną z dwóch elementów sprzętowych: transponderów montowanych bezpośrednio do dronów oraz naziemnych odbiorników antenowych. Zadaniem transponderów jest wysyłanie w trakcie lotu sygnału bezprzewodowego do odbiorników (trackerów) naziemnych, które go przetwarzają – uzupełnieniem tego mechanizmu jest oprogramowanie, synchronizujące pracę nadajników i odbiorników. Dzięki temu Emitel może precyzyjnie monitorować położenia dronów znajdujących się w powietrzu w czasie rzeczywistym i zbierać dane na temat lotu. Ta technologia działa już w 8 lokalizacjach w całej Polsce.

„Drony mają ogromny potencjał komercyjny w takich sektorach jak logistyka, rolnictwo, bezpieczeństwo czy ochrona zdrowia. Aby go wykorzystać, niezbędne jest stworzenie oraz integracja odpowiedniej infrastruktury. Po ponad roku prac nad projektem Emitel Drone Labs – dzięki przeprowadzonym testom i współpracy z wieloma partnerami – wypracowaliśmy jasną wizję rozwiązań zapewniających skuteczne i bezpieczne wykonywanie misji dronowych” – Jarosław Niechcielski, Dyrektor Biura Regulacji i Rozwoju Relacji Zewnętrznych nadzorującego projekt Emitel Drone Labs

Choć działania za oceanem pokazały, że drony nie są jeszcze w stu procentach gotowe by zastąpić kurierów, to Emitel mocno wierzy w sukces bezzałogowców w branży transportowej. We wrześniu ubiegłego roku zakończono realizację dwóch pierwszych etapów testowych, których celem było sprawdzenie zdolności dronów do przenoszenia ładunków poza zasięgiem wzroku pilota między dwiema lokalizacjami. Część dronów była w stanie przenosić blisko 30-kilogramowy ładunek w zaledwie 5 minut – Emitel twierdzi, że pojazd terenowy pokonywałby tę trasę w godzinę, zakładając dobre warunki pogodowe.

Transport dronowy to oczywiście nie tylko paczka zamówiona ze sklepu online. To także dostarczanie sprzętu medycznego do ofiar kataklizmów czy wypadków – firma podała przykład defibrylatora AED lub zastrzyku z insuliną. Dzięki zastosowaniu drona pomoc mogłaby dotrzeć do poszkodowanego 12 razy szybciej, niż w przypadku klasycznego ambulansu.

