Polska firma współpracuje z Garminem. Efekty docenią wybrani

Czy wiedzieliście, że oprócz świetnych inteligentnych zegarków i systemów nawigacji firma Garmin produkuje... sprzęt audio? Jeśli nie, to już wiecie. Niestety żeby móc zapoznać się z jego możliwościami trzeba wydać fortunę. Znaleźć go można m.in. na luksusowych jachtach, a tego typu konstrukcje do tanich nie należą. Teraz nagłośnienie Garmina trafi również na jachty polskiego producenta.

