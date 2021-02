GeForce RTX 3070 szybszy niż RTX 3080?

W poprzednich generacjach sytuacja była podobna, choć nieco łatwiejsza do zrozumienia przez potencjalnych kupujących. NVIDIA stosowała dodatkowe oznaczenia – Max-Q oraz Max-P, które informowały nas czy mamy do czynienia z układem oszczędniejszym i wolniejszym (w pierwszym przypadku) czy wręcz przeciwnie, z tym najszybszym. Teraz jest to nieco bardziej skomplikowane, bo o ile oznaczenie Max-Q nadal istnieje (choć nie widziałem aby ktoś je stosował) to już niekoniecznie odpowiada za mniejsze TGP. TGP to Total Graphics Power, czyli zużycie energii przez GPU wraz z dedykowaną pamięcią. Teraz jest informacja o wykorzystaniu takich technologii jak Dynamic Boost 2.0 czy Whisper Mode 2.0, które pozwalają płynnie sterować zużyciem energii przez kartę graficzną.

W obecnej generacji jedno oznaczenie obowiązuje dla układów o tej samej nazwie i tak GeForce RTX 3080 Laptop GPU może mieć TGP od 80 do ponad 150 W i tym samym taktowanie od 1245 MHz do 1710 MHz. Różnica w wydajności w skrajnych przypadkach będzie ogromna. Ba może się tak zdarzyć, że RTX 3070 skonfigurowany na 125 W będzie miał większą wydajność niż RTX 3080 z TGP 80 W, z racji wyższego taktowania, które nadrobi braki w liczbie procesorów CUDA. Podobna historia ma miejsce z RTX 3060, dlatego NVIDIA teraz już nie tylko zaleca, ale zaczyna wymagać od producentów notebooków, aby podawali dokładne dane na temat układów jakie montują w swoich urządzeniach.