Ethereum przebiło szczyt z 2017 roku

Od początku listopada na kryptowalutach trwa prawdziwa hossa, Ethereum podrożało z 400 USD do blisko 1700 USD, co jest nowym historycznym szczytem. To o tyle istotne, że Ethereum najlepiej kopie się właśnie na GPU, czyli kartach graficznych. Podczas gdy do Bitcoina powstały specjalne, dedykowane procesory, Ethereum jest tak skonstruowane, że uniemożliwia stworzenie dedykowanego chipu. Na tym wzroście wartości cierpią niestety zwykli klienci, którzy mają problemy z zakupem nowych kart graficznych praktycznie od ich premiery.

źródło: Stooq.pl

Trudno się temu dziwić, jak donosi VideoCardz w Chinach karty graficzne kupowane są hurtowo bezpośrednio od ich producentów. Kryptowalutowi „górnicy” płacą nawet o 1/3 więcej niż dystrybutorzy sprzętu komputerowego, a do tego zadowalają się ograniczoną albo nawet brakiem gwarancji. Jeśli zatem producent może zarobić więcej, to specjalnie nie przejmuje się brakami na rynku, które dodatkowo windują ceny do jeszcze wyższych poziomów. Niestety producenci samych chipów tacy jak AMD czy NVIDIA nie mają za bardzo jak walczyć z tym procederem, a ograniczenia możliwości produkcyjnych fabryk TSMC i Samsunga nie poprawiają sytuacji.

Kart jest tak mało, że Chińczycy kopią nawet na notebookach

Jako, że popyt na karty graficzne jest większy niż podaż, to Chińczycy zaczęli też kopać na notebookach wyposażonych w nowe GPU – GeForce RTX 3070 i 3080, które jak się okazuje osiągają bardzo dobre wyniki, a przy tym są zoptymalizowane pod kątem zużycia prądu. W sieci pojawiają się zdjęcia całych farm notebooków, które nie zajmują się niczym innym poza kopaniem kryptowaluty. To ogromne marnotrawstwo, bo w czasach pandemii podaż notebooków i tak jest bardzo słaba. Lenovo ostatnio poinformowało, że ma najniższe zapasy od lat wielkości zaledwie 1/3 normalnego stanu.